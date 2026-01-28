主教山僭建為何愈建愈多？一文看清執法時間線　2022年劃界成關鍵

深水埗主教山一帶山坡長期被非法霸佔官地及僭建問題，持續多年至今仍未解決，地政總署日前飭令拆除該處「新建構築物」，日前再發「清場令」通告，指不合法佔領土地的問題需在2月9日前停止，即大石上一座接近真人比例的毛澤東雕像，須被移除。



追溯過往新聞報道、區議會文件，主教山已被居民佔領近二十年，由配水庫未被發現前聚腳於山頂，到近年延伸至行人徑其他附近的空地。到底為何多年來，情況都未有改善？原來地政總署曾應區議會要求，打算移除搭建物，惟因居民反對，民政署決定「劃線」只對2022年6月後佔用官地的新搭建物執法。



民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜指，相信當局就主教山非法搭建「劃線」是「平衡方案」，但認同現時有必要制止非法霸佔範圍擴大，又建議當局著手清除「劃界」前已存在、有安全風險的物品。



1月14日，《香港01》記者到場視察，發現主教山上有人建立了「香港毛澤東文化館」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

2016年，水務署考慮移除配水庫空地的兩棵大樹。 （資料圖片／陳焯煇攝）

沙士康復者蘇志強在2007至2008年間發現山頂的配水庫空地，在內加建健身設施、石枱石凳、避雨亭、韆鞦等，成為街坊的聚腳點。（資料圖片／鄧柏良攝）

沙士康復者發現配水庫空地 加建設施變街坊聚腳點

石硤尾巴域街對上的窩仔山，通常被稱為主教山，在山頂的羅馬式配水庫未被發現前，過去數十年都有街坊在該處晨運，上山頂的「天梯」更是由街坊所搭建。不過，為何會發展到有人建設康體設施的程度？

據《香港01》早年報道，沙士康復者蘇志強在2007至2008年間發現山頂的配水庫空地，並剪去圍封的鐵絲網，進入配水庫範圍內加建健身設施、石枱石凳、避雨亭、韆鞦等，成為街坊的聚腳點。

水務署曾支持發展為休憩或康樂場地 惟需由政府部門提出

深水埗區議會當時已有相關討論，地區設施委員會2009年的資料顯示，水務署曾表示，「倘若有關部門向水務署申請將配水庫土地發展為休憩或康樂場地，並負責日後該土地的管理，在不影響水務設施的安全及正常運作下，水務署定會相應配合」；康文署則表示，一向支持改善地區設施，「樂於參與日後的管理，惟使用者需遵守康文署為康樂場地訂立的守則。」

水務署考慮移除晨運客所種2棵大樹 引發爭議

到2016年，即配水庫未被發現前，街坊與政府之間已出現爭議，當時負責管理山頂配水庫空地的水務署，考慮移除多年前由晨運客所種的兩棵大樹。當時事件最終再上升至區議會層面，有區議員批評署方「官僚」。

儘管街坊已佔據多年，水務署強調，主教山無開放予公眾使用。而事隔一年多，水務署再解釋，配水庫結構存有安全隱患，頂部出現裂痕，樹根穿透裂縫伸延至內部，加上大量樹木生長加重負荷，「該範圍不適宜公眾進入」。

2020年底已見由帆布及竹柵建成臨時麻雀館

到2020年底，主教山的命運被改寫，當時正準備清拆的配水庫，被聚腳的街坊揭發為有百年歷史的羅馬式建築，事後水務署宣布暫停工程，配水庫更被評為一級歷史建築。當年《香港01》記者上山視察時，已發現有居民轉到附近行人徑旁邊的空地，以帆布及竹柵建成臨時麻雀館，有人以鐵支搭起鋼架，在空地健身及打乒乓球，但未見警察或任何政府人員驅趕。

主教山獲保留後，水務署開放導賞團，2022年5月，民政事務總署深水埗地區管理委員會以主教山一帶人流漸多、相關部門接獲投訴為由，在主教山七個不同地點貼通知，要求在6月中前移走非法物品，引來逾3,000名街坊聯署希望保留設施，包括蘇志強。

「主教山關注組」召集人鄭泳舜：應該有替補方案

2022年6月，深水埗區議會大會上，時任民協區議員覃德誠、李庭豐提出議程，稱主教山一直是街坊的晨運勝地，要求政府保留主教山上的康體設施，暫緩執行清拆命令，並規劃主教山發展為小型公園。

除了泛民外，建制派亦有開腔，民建聯九龍西立法會議員、「主教山關注組」召集人鄭泳舜同月曾表示，政府在保育配水庫同時，應一併活化山上用地，為街坊規劃設置，強調「唔係拆咗見唔到就算，而係應該有替補方案。」

時任民政事務專員黃昕然則在會上表示，民政處計劃於山上涼亭增設座椅，亦計劃於巴域街入口附近設置鵝卵石路，但強調工程是為居民提供設施，並非作為移除非法構築物的補償，又指當局移除非法構築物後，修建晨運徑的工程會繼續進行。

多年來主教山山腳近棠蔭街位置出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，該處有運動設施、乒乓球桌、神像、休憩「房間」等。（資料圖片／黃寶瑩攝）

政府要求佔用人2月9日前還原為空地

不過，有關工程似乎未有按計劃進行，事隔數載，原址構建物未見清除，反而增多。去年底，有人在山腰的棠蔭街山邊休憩處加建搭棚工程，聲稱建「毛澤東文化館」，地政總署清拆後，有關地點還原為空地，惟近期又有人搭建「香港毛澤東文化館」，放置大型毛澤東雕像，地政總署日前再派人到場清理，並再發出「清場令」，要求2月9日前移走雕像。

為何當初2022年發出的清場令未有執行？地政總署回覆查詢指，深水埗地區管理委員會曾計劃於2022年6月清理及移除早年主教山範圍內的不同設施、構築物，但遭居民強烈反對，地區管委會決定暫緩行動。惟對於2022年6月後非法佔用官地的新建構築物，地政處會繼續採取管制行動。

在過去三個月，地政處曾於主教山進行33次巡查，並多次針對非法佔用政府土地的新建構築物採取土地管制行動。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜。（資料圖片／夏家朗攝）

鄭泳舜：有必要制止擴建 應着手清除有風險物品

鄭泳舜今日（28日）向《香港01》表示，相信當局就主教山非法搭建「劃線」、禁止新增建築是「平衡方案」。他指出，早年主教山上的確較多為康健設施，但後來亦有人變為放置神像甚至建廟等。

他曾收到過相關意見，認同有必要制止擴建，同時一些有風險的物品，例如神像、未有固定在地底的重物等，即使在「劃線」前已存在，亦應着手清除。

惟鄭泳舜強調，社區對康體設施有實際需求，建議政府在長遠收回土地後，應積極考慮在原址興建合規、安全的運動設施，例如乒乓球枱，以回應居民實際需要。