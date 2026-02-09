主教山僭建｜移毛澤東像最後限期　打理人芳姐阻地政：你咪拉我囉

深水埗主教山官地有人加建搭棚工程架設「毛澤東文化館」，地政總署上月已經清走一批雜物，今日（9日）限期屆滿再到場移走毛澤東雕像。人員到場先向打理人芳姐警誡，惟她不為所動，振振有詞：「過咗（限期）喇！我知呀，我觸犯法例你咪拉我囉！」拒絕被人員觸碰雕像。



人員向芳姐說明她佔用官地是觸犯法例，她表示知道，聲言：「你咪拉我囉！」

早上9時半左右，地政總署人員到場準備，其間打理人「芳姐」走上擺放毛澤東雕像的山丘。人員向她警誡：「法令限你喺2月9號前停止佔用政府土地，已經過咗，你已經犯法。」芳姐清楚地表示知道有關法令，並已過期限，揚言：「過咗你咪拉我囉！」

芳姐堅持不離開：「我唔會落嚟，你想點樣咪點樣囉！落嚟做咩？落嚟咪拆我雕像，梗係唔得啦！犠牲咗幾千萬烈士呀！我哋先有今日.....平平穩穩唔畀人蝦囉！做返個人樣，你係咪中國人呀？」 雙方現時仍然對峙中。

2月9日早上9時許，毛澤東雕像仍然擺放在主教山山坡上。（蔡正邦攝）

▼1月28日地政總署清雜物▼

1月28日早上，地總署聯同食環清理雜物，包括健身器材、鐵架等。（黃學潤攝）

1月中旬，《香港01》曾報道，有市民投訴指有人搬運傢俬到該處附近僭建出來的「公共空間」，疑再興建毛澤東館。當時記者巡視發現「公共空間」處放置了「毛澤東文化館」的門牌，附近的鐵絲網被掛上詩句，鐵絲網後空地的一塊大石上，以紅字寫上「為人民服務」，並放置了雕像，惟芳姐當時否認要再建「毛澤東文化館」。

地政總署聯同食環署自拆除限期後，多次到場巡查及清場。「毛澤東文化館」内多數物品被清走，包括健身器材、鐵架、畫等，數量約一個貨斗，耗時3個鐘。

「毛澤東文化館」内多種物品今日（28日）被清走，包括健身器材、鐵架、畫等，數量約一個貨斗。（黃學潤攝）