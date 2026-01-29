主教山僭建｜梁文廣稱「劃線執法」不理想　倡增區內康體設施

深水埗主教山一帶山坡多年存在僭建問題，地政總署近日再發出「清場令」，而毛澤東雕像則須在2月9日前搬離。九龍西立法會議員梁文廣今日（29日）表示，主教山僭建問題已有超過10年，當年規模仍然較細，如今有山坡被平整，放置乒乓球桌等，形容「呢幾年情況有少少失控」。



目前地政總署採取「劃線執法」，2022年6月後的非法佔地新建築物，將會依例清走。他認為，不應以時間線劃分執法界線，因涉及霸佔官地，還有非法開墾等問題，相信政府未非不處理，只是考慮社區或對康體設施等有需要，建議應加強區內相關配套，以逐步取代山上非法建設的康體設施。



多年來主教山山腳近棠蔭街位置出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，該處有運動設施、乒乓球桌、神像、休憩「房間」等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

稱十年前只放健身椅等 僭建規模較小 如今「少少失控」

梁文廣曾任深水埗區區議會員，他今早在港台節目《千禧年代》中指，主教山一帶山坡僭建情況已存在超過10年。他指，深水埗區議會在10年前未有直接處理相關問題，因當時僭建規模仍較細。

他又指，自己當時是區議會內一個小組的主席，小組曾跟進主教山修葺樓梯、座椅等，當時山上已有一些健身椅等設施，但規模較小，「呢幾年情況有少少失控」，部份小路上的山坡被平整成平台，放置乒乓球桌，及用圍網圍住，形容是「越嚟越誇張」。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，九龍西梁文廣發言。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府採「劃線執法」 料因當年不欲與街坊衝突

不過，地政總署目前僅針對2022年6月以後放置的構築物執法。梁文廣認為，以時間劃界的方法「未必係好理想」，因主教山僭建不單涉及霸佔官地，還有非法開墾等問題， 不應以時間線劃分。他指明白政府或不希望與市民有太大對立與衝突。

梁文廣續說，2022年6月的清場行動因受到居民反對而暫停，但此後居民繼續開山劈石，就未必為公眾所接受。他又表示，相信政府並非不處理2022年6月以前的僭建物，不過社區可能對康體設施等有需要，而且區內欠缺相應設施，認為政府可加強有關規劃，逐步取代主教山擅自加建的康體設施。