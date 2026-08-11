房協出租屋邨10.1起加租2.85%　甲、乙類租戶每月平均加$73至$200

香港房屋協會（房協）今日（11日）宣布，其執行委員會已通過2026年至2028年度轄下出租屋邨的新租金安排。由今年10月1日起，房協轄下出租屋邨的租金將上調2.85%，新租金將維持至2028年9月30日，為期兩年。經調整後，甲類及乙類出租屋邨租戶平均每月分別須多繳約73元及200元租金。



香港房屋協會。（資料圖片）

房協表示，作為自負盈虧的非牟利機構，在進行每兩年一次的租金檢討時，會獨立考慮出租屋邨的營運賬目，並平衡營運成本與居民負擔能力。

是次加租涵蓋房協旗下大部份出租屋邨。按房協公佈的數據，甲類出租屋邨租戶平均每月加租約73元，乙類出租屋邨租戶平均每月加租約200元。不過，近兩年新入伙的四個出租屋邨，包括香港仔漁映樓、洪水橋／厦村樂翹樓1座、粉嶺樂嶺樓以及牛頭角鴻鵠臺第一座，則不在是次租金檢討及加租範圍之內。

由今年10月1日起，房協轄下出租屋邨的租金將上調2.85%，新租金將維持至2028年9月30日，為期兩年。（香港房屋協會）

房協指出，面對轄下出租屋邨日益老化，房協過去兩年持續投放資源優化屋邨設施，導致出租屋邨的營運開支相應上升，營運賬目亦因此錄得虧損。房協預計，在未來兩年，出租屋邨業務仍會持續錄得營運虧損。

針對面對經濟困難的租戶，房協表示設有「租金援助計劃」，為有短暫經濟困難的合資格租戶提供支援，成功申請者可獲減免四分之一或一半租金，以紓緩生活壓力。