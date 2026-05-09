宏福苑｜房協稱留400單位供災民優先認購　無人選單位將放回市場

香港房屋協會主席凌嘉勤今日（9日）出席電台節目時表示，為回應市民強烈的置業需求，房協正研究調整長遠建屋比例，計劃將資助出售單位的比例，由現時約三成半，逐步提升至四成或以上。他又透露目前仍有約570戶宏福苑居民住在房協提供的過渡性房屋，強調無遷出期限。而房協已在「特設銷售計劃」中預留約400個粉嶺百和路及觀塘安達臣道單位供災民優先選購。



香港房屋協會。（資料圖片）

粉嶺及觀塘資助屋項目超額認購 反映市民強烈置業意願

凌嘉勤在港台節目《星期六問責》指，房協早前推出的粉嶺及觀塘資助出售房屋項目均錄得超額認購，且大單位迅速售罄，反映市民置業意願強烈。為增加大單位供應，房協考慮在未來項目中向城規會申請增加建築物總樓面面積，強調會在不減少其他單位面積的前提下落實。

在財務考量方面，凌嘉勤說建屋需要持續投入資金，將部分項目，如筲箕灣阿公岩道「轉租為賣」能加快現金「回籠」，推動更多公營房屋建設。他強調，雖然未來5年內落成的項目多已完成規劃，比例暫難更改，但房協正積極為更長遠的項目研究調整。此外，綠白表配額比例亦會隨房委會調整至5：5。

房協主席凌嘉勤。（資料圖片/林遠航攝）

留400單位供災民優先認購 凌嘉勤:對其他輪候者影響不大

針對大埔宏福苑火災後的安置工作，凌嘉勤透露目前仍有約570戶居民居住在房協提供的過渡性房屋。他承諾，即使兩年的租金補助期屆滿，房協亦不會驅趕未獲長遠安置的居民。

另外，房協已在「特設銷售計劃」中預留約400個粉嶺百和路及觀塘安達臣道單位供災民優先選購。若災民在時限內未有認購該批單位，剩餘名額將會放回市場，供下一期申請者選購。他相信有關安排對其他輪候人士影響不大，社會大眾亦會諒解。

5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（資料圖片/湯致遠攝）

就富戶政策等 已發9000份新租約 未有租戶拒簽

在打擊濫用公屋及落實「富戶政策」方面，房協已向租戶發出超過9000份新租約，整體運作順暢，至今未收到租戶拒絕簽署的回覆。房協目標在今年內完成全數更換舊租約，並將全長者住戶排在最後一批，以便他們適應。首批簽署新約的人士預計明年需進行資產申報。

另外，房協推出的「舉報濫用公屋獎賞計劃」實施逾一年，凌嘉勤表示雖然近期舉報數量趨穩，但已起到明顯的阻嚇作用，成效顯著。