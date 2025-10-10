沙田餐廳cafeholic被指欠租近兩年　被業主追135萬

海皇粥店於本年5月宣布全線結業，同屬其創辦人名下、位於沙田希爾頓中心的餐廳「cafeholic」，被指自2023年11月起，拖欠租金、冷氣費及差餉等費用，合共逾350萬元。業主昨（9日）入稟區域法院，向Golden Ocean F&B Limited、蔡汪浩以及蕭楚基追討約135萬元的拖欠租金及雜費等損失費用。



原告為祐福行有限公司、世界地產有限公司、Macfarlane Estates Limited、Sublime Finance & Investments Limited及豐昌地產有限公司，被告為Golden Ocean F&B Limited、蔡汪浩及蕭楚基。

原告入稟區域法院追討欠租350萬。(黃浩謙攝)

入稟狀指，5名原告人為沙田希爾頓中心3樓63號舖的業主，以及75B號儲物室及L15、L16、L16A、L34及L34A燈箱認可人。

在2023年10月10日，雙方簽訂租約，以每月12.6萬元的租金或13.5%的營業額，將該舖位出租予Golden Ocean F&B Limited經營餐廳Cafeholic，租約期為2年。租戶另須繳付2萬元管理費、冷氣費及差餉等費用，同時可以使用上述儲物室及燈箱。蔡汪浩及蕭楚基為租約的擔保人。

約滿4個月才交吉

入稟狀提及，被告自2023年11月起拖欠租金等費用，並於租約期滿後4個月，才把舖位交還，惟沒有還原舖位，遂入向被告追討135萬元拖欠租金及及雜費等損失及費用。

案件編號：DCCJ5541/2025