氫能試驗｜恒基系3公司項目獲批　為中環新海濱工地會議室供電

撰文：賴卓盈
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環境及生態局發言人今日（18日）表示，氫能源跨部門工作小組原則上同意多一項氫燃料試驗項目的申請。有關項目的申請由國基發展有限公司、香港中華煤氣有限公司及屹創新能源（EnerVenue ）香港有限公司聯合提交，擬利用金屬氫氣儲能技術在中環一工地為會議室供應電力。

三公司均為恒基集團相關，而國基發展正是以508億元投得中環新海濱三號商業地王的恒基全資附屬公司，故料所指工地為該項目。

環境及生態局發言人今日（18日）表示，氫能源跨部門工作小組原則上同意多一項氫燃料試驗項目的申請。圖為2026年2月11日，由環境及生態局領導的「氫能源跨部門工作小組」舉行第九次會議，原則上同意多三個試驗項目的申請。（環境及生態局Facebook圖片）

氫能源跨部門工作小組累計同意41個氫能源試驗項目申請

環境局發言人表示，氫能源跨部門工作小組收到上述試驗項目的詳細資料後，隨即展開審視工作。在申請人因應政府部門意見對設計和技術細節進行改進，以確保試驗項目能夠順利和安全進行後，工作小組已在昨日（17日）原則上同意該項目的申請。

環境局在2024年公布《香港氫能發展策略》，並成立氫能源跨部門工作小組。至今，工作小組先後審視並原則上同意了41個開展氫能源試驗項目的申請。當局指，工作小組會繼續參考試驗項目收集到的運作數據及經驗，為持續優化本地氫能應用的安全和技術指引提供意見。

中環新海濱三號商業地。（發展商提供）

3公司之一國基發展以508億投得中環新海濱三號商業地王

資料顯示，國基發展有限公司是恒基兆業地產全資附屬公司，於2021年5月在香港成立，同年以508億元投得中環新海濱三號商業地王，項目現正興建；中華煤氣也是恒基子公司，由於煤氣約有50%成分為氫氣，近年積極推進多個氫能項目，包括供電予建築工地和為電動車提供充電服務。

屹創新能源香港有限公司由賦生資本創辦人、恒基地產主席李家傑與香港政府成立的「香港投资管理有限公司」支持，2014年成立，以綠色資本為核心，致力投資和培育全球綠色科技和智慧能源解決方案及創新環保技術。

中環新海濱3號商業地王項目Central Yards正在興建，圖為2025年11月情況。（資料圖片／黃祐樺攝）
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