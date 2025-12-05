恒地新海濱地王準租客Jane Street　據報交易業務營收大增

彭博引述知情人士稱，Jane Street Group今年創紀錄的業績得益於對人工智能熱潮的押注，給其交易業務帶來巨大收益。

知情人士表示，這家做市商告訴投資者，其對非上市公司和基金的投資使第三季度交易收入增加了約8.3億美元。該知情人士稱，今年估值飆升的Anthropic PBC貢獻了其中絕大部分收益。

這些收益約佔Jane Street第三季度68.3億美元淨交易收入的12%。這家成立25年的公司目前有望迎來有史以來業績最好的一年，超越許多華爾街老牌競爭對手。

知情人士表示，Jane Street持有部分私人公司和基金的戰略投資，其中一些投資是通過一家非限制性子公司進行的，這些投資約佔其交易資本的7%。該人士還補充說，Anthropic是Jane Street此類投資中規模最大的公司之一。

豪租恒地中環新海濱旗艦項目

值得一提，據恒地稱，Jane Street 將租用旗下中環新海濱旗艦項目 Central Yards 第一期六層樓面，面積合共逾22.3萬平方呎，佔第一期辦公室大樓及附屬樓面面積逾70%。租金面價約為每月每平方呎137元，(不包括管理費、空調費、政府差餉及其他服務費及支出)，租賃年期為5年，自2028年起生效，設續租權，可續租4年。