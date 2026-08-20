Channel C負責人涉欠薪　被告稱曾向區議員求助被拒　案再押後

已停運的網媒Channel C涉拖欠3名員工的薪金約16萬元，其母公司的代表陳智行被勞工處票控「沒有在到期日內支付工資」等共5罪，案件（WKS 18564-18568/2025）今（20日）在西九龍法院再訊。



控方代表指，昨日才收到被告的商討文件，律政司需時考慮，申請押後案件。裁判官熊雪如關注，案件距離上次聆訊已有一段時間，為何被告最近才接觸律政司。被告指，曾接觸區議員提供的服務求助，但指對方：「一聽我公司背景已推咗我走。」因此他需要自行撰寫陳情書。熊官最後把案押後至9月10日再作審前覆核。



被告陳智行被票控4項「沒有在到期日內支付工資」及1項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」共五罪。

被告陳智行。(陳蓉攝)

涉欠薪16萬元

控罪指，陳於2025年4月22日，是一法團「藝園媒體製作有限公司」的經理、秘書或其他類似人員，而該法團故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在劉姓僱員及何姓僱員的工資期最後一天，或麥姓僱員的僱傭合約中止後7天內，支付其合共16.1萬元工資，而該法團所犯的罪行，是在陳的同意或縱容下犯有的，或歸因於陳本身的疏忽。

被告指律師行知公司背景拒受委託

熊官關注，上次聆訊已是三個月前，為何被告至昨日才去信律政司。被告回應指，曾經接觸律師行，但對方得悉其公司背景後拒絕接受委託，因此他需要自行撰寫陳情書。被告又指，他現職司機，亦沒有法律背景，需時處理有關事項，因此至昨日才能去信律政司。

官建議可考慮政府提供的免費諮詢

官提醒，如被告未能尋找合適的法律代表，可考慮部分政府提供的免費諮詢，惟被告稱，他曾接觸由區議員等提供的服務，但對方：「一聽我公司背景已推咗我走。」