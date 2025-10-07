尋親｜一歲遭棄育嬰院　獲英籍夫婦收養　女律師返港尋生母張妙屏

60年前，英籍女律師美嫻（Mei Han）被生母送到粉嶺育嬰院，13個月大時被一對英藉父婦收留並帶往英國。60年後，美嫻決定踏上尋根之旅，來到出生地香港，盼一見親生母親張妙屏，親口向對方道謝，感激她給予生命，並讓她知道自己在英國過得很幸福。她又說，無論結果如何，都要來港一趟。



美嫻到她出生的贊育醫院拍照留念。(尋親組織Look4mama提供)

1963年，美嫻的生母張妙屏（又名張妙齡）才21歲，在一間傢俬舖工作，之後認識了比她年長7歲的周賢（Chow Yin），兩人更墜入愛河。不久後，張妙屏發現已懷有三個月身孕，豈料周賢卻逃去無蹤。同年10月10日，張妙屏誕下了美嫻，但5天後，張妙屏選擇將美嫻送往粉嶺育嬰院。直至1965年11月，13個月大的美嫻被一對英國夫婦收養。

美嫻在粉嶺孤兒院的一歲生日照。(尋親組織Look4mama提供)

美嫻護照上的照片，估計於1965年拍攝。(尋親組織Look4mama提供)

近年，美嫻經歷了生命的重大轉變。養父母與其中一位養兄先後離世，而她的丈夫David，在與腦瘤搏鬥多年後，亦於2023年12月安詳離世。

丈夫的離去，加上三名子女均已大學畢業、各自獨立，美嫻開始思考尋根，了解母親的遭遇，和親生母親的近況。她回憶道，丈夫生前一直鼓勵她回港尋親，但因疫情而耽擱，但如今，她覺得是時候了。

美嫻自年幼時被收養後，第一次踏足自己的出生地。她希望找到母親後，向對方致以最深切的敬意與感謝，並希望讓母親知道，她沒有遺忘母親，而且過得很好。她又認為，無論尋親結果如何，都要來香港一看。

她特意選擇10月來港，因為10月5日是已她故丈夫的生日，10月10日則是她自己的生日。她希望用這兩星期的時間尋親，及抱著遊旅心態去放開心情。

尋親的第一站，西環第二街112號2樓。根據收養文件，美嫻的母親在1963年便是在該處居住。然而，昔日的唐樓早已被拆卸，變成了豪華住宅大廈。美嫻手上唯一的線索就此中斷。

根據收養文件，美嫻的母親在1963年居住在西環第二街112號2樓，現時全楝大廈已經拆掉，只留下另一半大廈第二街108號還在，中間通道是第二街112號是舊址，旁邊是已經改建的新豪宅大廈。(尋親組織Look4mama提供)

根據收養文件，美嫻的母親在1963年居住在西環第二街112號2樓。(尋親組織Look4mama提供)

尋人資訊：



生母姓名： 張妙屏 (Cheung Miu Ping) 或 張妙齡 (Cheung Miu Ling)



出生年份： 約1942年



背景： 父親為熟食檔小販；家中長女，下有弟妹。1963年曾於傢俬舖工作。



相關人士： 生父姓名可能為周賢 (Chow Yin)，1963年時約28歲。



尋親熱線：9332 0424



電郵：look4mama@gmail.com

