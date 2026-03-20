宏福苑聽證會｜顧問鴻毅唯一註冊檢驗人員為兼職　被指是橡皮圖章

宏福苑獨立委員會聽證會今日（20日）繼續。資深大律師杜淦堃讀出開案陳詞，提到證據顯示吳躍是鴻毅唯一註冊檢驗人員（RI），但他同時有全職工作。由2025年10月至11月期間，吳簽署84份表格，涉56個項目。杜形容，可能無履行任何註冊人員檢驗工作，只是「橡皮圖章」，負責簽署文件。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」12月2日傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。辦公室下午無人應門。（林振華攝）

宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消務處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



唯一檢驗人員吳躍原任職太古 無申報兼職

宏福苑2024年通過3.3億元大維修方案。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，當時有57承建商投標，而鴻毅提供分析報告，當時由鴻毅唯一檢驗人員（RI）吳躍簽署，然而，杜質疑吳躍在維修項目上，可能無履行任何註冊人員檢驗工作，形容他只是「橡皮圖章」，負責簽署文件。

聽證會證供顯示，他於在2019年3月前已全職受僱於太古地產，在吳躍寫給其全職僱主的WhatsApp紀錄顯示，他承認在宏福苑的強制驗樓計劃，表面顯示獲委任為RI，不過他對表格上簽名的合法性存疑，並不知道如何簽名，又稱只參與簽署表格及檢驗報告，但未有實際參與宏福苑的維修工作，又對於未有申報而向公司致歉。

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」辦公室，12月2日下午捲閘下了四分一。（林振華攝）

收19萬元負責簽名

杜提到，吳躍每月會獲1.5萬元作為註冊檢驗人員（RI）的報酬，另在個別工程完成後，他會獲獎金，雖雙方無書面合約，但截至事發為止，他收了19萬元。

杜淦堃指，做計吳躍經中間人洪國偉（音譯）取得freelance工作，又形容洪與鴻毅有非比尋常的關係。警方檢獲洪國偉的電話紀錄顯示，洪曾經向吳躍發信息，提到月薪「包括公司及市建局上名，簽BD等表格驗樓報告，所有圖則設計、入則另計。」

獎金分面，聽證會信息顯示，每份500萬以下的工程，可收取18000元報酬；每份501萬至1000萬元的工程，可收取20000元報酬，如此類推。

▼2026年3月20日 大埔宏福苑火災獨立委員會行第二場聽證會▼



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大火當晚轉股權

杜晢，證據顯示吳躍儲埋一堆文件，其後一次過簽。由2025年10月至11月期間，吳簽署84份表格，涉56個項目。杜提出，「對一個有全職工作，又用 freelance身份為鴻毅擔任檢測人員，大家會懷疑，他如何在56個項目簽署法定文件？他有否可能就大量項目進行適當監督？」

火災當日，洪國偉曾向吳躍發信息，表示「ICU可能聯絡閣下」。吳躍則問「三級火仲未救熄？」對方則回應指，承建商責任最大，但顧問都會被查問曾否進行工地監督。當晚即完成股權轉讓，吳將股權轉返畀黃俠然。