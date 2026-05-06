宏福苑｜註冊檢驗人員離世兩年ICU始知　杜淦堃指「零溝通」荒謬

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，房屋局獨立審查組 （ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供時，承認鴻毅註冊檢驗人員（RI）沈鉅忠離世兩年後才知悉。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃質疑指RI角色很重要，但ICU與RI「零溝通」，做法似乎荒謬。古小平僅表示強制驗樓制度上，沒要求定期巡查或視察，試過由工程開始到結束，都沒有與RI接觸。



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

杜淦堃持續就ICU的監管漏洞進行盤問，聽證會上披露，鴻毅建築師有限公司的RI沈鉅忠於2022年7月離世，但ICU直至2024年9月接獲居民投訴，試圖聯絡他時，才知道沈鉅忠已離世。被問到兩年間，ICU與RI是否沒溝通，古小平承認「係嘅」，公眾席隨即傳出笑聲。

杜淦堃指出，雖然ICU組員劉嘉敏曾多次要求鴻毅補交文件，並曾提醒若沒有獲委任的RI應立即停工，質疑「你哋唔會知道RI離世，因為公司無人同你哋講」。

大埔宏福苑五級大火發生後。（資料圖片/夏家朗攝）

獨立委員會主席陸啟康追問「無咗RI兩年，你們有否主動巡查？」古小平辯稱宏福苑工程直至2024年7月才開工，由沈鉅忠離世至開工期間，工程沒有展開。聽證會上展示鴻毅於2024年10月向ICU提交文件，指「其上述項目已即時交由本方另一位RI吳躍接手跟進。」

杜淦堃指，鴻毅的說法是RI已無縫接軌，惟ICU完全沒問過沈鉅忠何時離世，又指ICU催促多次，他們才交出吳躍的名字，質疑ICU為何不覺可疑。古小平則稱不知道沈鉅忠何時離世，當時着眼點是何時有新RI接手，因為宏福苑已開工。

杜淦堃指出，ICU當時認為不用問新RI問題。古小平稱宏福苑7月開展工程，要做準備工作，因為有強檢、也有非強檢工作，故緊張要有RI在場。至於是否沒有監察RI的質素、誠信及可靠性等，古小平稱，按當時的理解，未涉地盤工程。杜淦堃追問：「搭棚都好重要，初段、中段、尾段，都沒影響RI的重要性？」古小平回答「係嘅」。

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」12月2日傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。（資料圖片/林振華攝）

據公司註冊處資料顯示，原RI沈鉅忠離世後，鴻毅先後更換董事及RI，包括陳兆華及吳躍，但ICU對此變動全不知情，亦未獲任何通知。杜淦堃指，有理由相信鴻毅在過程中欺騙了ICU，「不是沒有RI，他們可能有RI，但沒有通知你們，惟ICU察覺不到，因為他們只關心機制上的事」。

對於繼任的RI吳躍，古小平承認從未見過，並稱曾以公司電郵致函鴻毅，收件人為吳躍，但從沒獲回覆。他又指，ICU曾於2024年10月致函邀請吳躍一同進行實地巡查（Site Check），但鴻毅職員回覆稱吳躍沒空，會由另一名代表巡查。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

被質疑ICU與RI「零溝通」荒謬 古小平：試過工程開始到結束都冇接觸，制度係咁

杜淦堃質疑指RI角色很重要，但ICU與RI「零溝通」，做法似乎荒謬。古小平沒正面回應荒謬一說，只表示強制驗樓制度上，沒要求定期巡查或視察，主要是處理投訴。古又透露，試過由工程開始到結束，都沒有與RI接觸，如學校、商場等，「制度係咁樣」。

杜淦堃再質疑，開工至完工只與RI代表接觸，ICU似乎無響警號，「係咪荒謬，你唔答都明白嘅。RI完全係橡皮圖章，都沒問題？」古小平指出，當時無審核制度，又稱曾嘗試找吳躍處理投訴，「開頭都有問點解沒有回覆」，如找不到吳躍，便會找通常在地盤的楊先生。