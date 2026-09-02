教大生涉Ocamp性侵多人　被告指事主D誣衊　謂無事捏膊頭好無聊囉

在教大修讀教育學位的救生員，涉在2023年多個大學迎新營性侵多名女生，及偷窺他人洗澡案（HCCC153/2024），今（2日）在高等法院續審，控方播出被告向警方講述事主D指控的會面錄影。



被告否認曾非禮事主D，並強調：「我無做過，佢（D）誣陷我。」又表示：「我唔會無啦啦捏佢膊頭，好無聊囉呢樣嘢。」他又解釋，只會在「有感覺」的情況下，即如遭女性主動挨或翹手時，才會與對方有進一步身體接觸，強調：「一定唔會跳Step。」



被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

事主D指被告曾多次藉機接觸

事主D早前供稱，案發當日參加教大迎新營，是首次見到被告。被告曾在玩遊戲時借故碰她膊頭；在營火晚會時，被告再在她身後捏她膊頭兩下。至同日晚上玩遊戲時，被告主動為她「頂酒」，期間曾用手掃D的大腿兩下，及後更走近她圖側身攝入其雙腿中間，及伸手搭她膊頭。D對此感騷擾及被冒犯。

辯方質疑事主D一再被侵犯無反應

辯方今早盤問事主D時，曾質疑她在發生「攝大腿」事件時，已知被告兩度觸碰，理應提高警覺，惟她當時沒有反應。事主D稱她當時有避開被告，亦同意有走開迴避。

被告提及任救生員亦是教大學生

控方之後播放被告與警方的錄影會面，被告被問及事主D的指控，被告說：「我無做過，佢誣陷我。」被告提及他是救生員，在教大就讀健康教育學位。案發時他正參加攝影學會及機械學會的迎新營。

只認在營火會上有與D撓手

此外，他否認上述全部指控，強調：「我無捏佢膊頭。」在遊戲中從沒與D有身體接觸；他稱在營火晚會中確曾與D撓手，但未觸碰其大腿及膊頭，又稱：「我唔會無啦啦捏佢膊頭，好無聊囉呢樣嘢。」他同意男性無緣無故捏他人膊頭「唔啱」。

在場多女生動手易被看到

被告又否認曾摸D的大腿，稱在場有多名女生，若他動手會有很多人看到，又稱︰「有感覺先會做。」警員問他何謂有感覺，被告解釋指：「女性會主動挨或者翹手。」又表示：「可能會拖下手，一定唔會跳step。」

被告Y.L.H（現年31歲，案發時報稱學生）被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪，指他於2023年1月，及同年7至8月，性侵5名女性，其中涉事主A的非禮指控，發生飛鵝山，涉強姦事主B的指控，發生在紅十字會在元朗舉行的聯校迎新營，餘下3罪則發生在教育大學的迎新營。