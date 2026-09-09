3懲教員涉偷電視回宿舍　辯方指被告CCTV前無閃避　證無偷竊意圖

東頭懲教所3懲教員涉偷運電視回宿舍案（DCCC 359/2025），今（9日）於區域法院結案陳詞。



控方補充陳詞指，被告們利用囚犯為無辜代理人，替他們搬運偷來的電視，認為首被告進入儲物室前已有偷竊意圖，次被告明知垃圾車上的是失竊的電視亦繼續開車。辯方卻指，懲教處所內滿佈閉路電視，若被告在明知拍攝下仍公然偷竊，無疑是「自殺式行為」，且直播犯罪，認為他們並無意圖偷竊。



暫委法官屈麗雯押後至11月13日裁決。



3名被告：胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

首被告胡漢傑。(陳曉欣攝)

次被告胡裕輝。(陳曉欣攝)

第三被告文偉傑。(陳曉欣攝)

辯方指被告在鏡頭下沒有閃縮

首被告律師陳詞指，本案不是一般爆竊案，懲教署到處有閉路電視，被告在鏡頭下沒有閃縮，與人有說有笑。若真有偷竊，被告的行為就有如「自殺式」、「直播犯罪」。若被告指示囚犯協助搬電視，亦等同赤裸裸透露爆竊計劃。辯方續指，搬運暢順無阻，連被告的同袍也沒阻止，可證被告沒意圖偷竊。

次及第三被告對偷竊不知情

次被告的律師則指，次被告當日的職責，需要駕駛垃圾車到院外倒垃圾，控方指憑疊加效應可推論被告對電視贓物知情，辯方反駁此推論本末倒置，指搬運和包裝電視都是在院所內發生，次被告一直都在外面駕駛垃圾車，不知垃圾袋內是電視。第3被告則只被知會要開門，他對失竊電視不知情。