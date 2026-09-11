馬王「嘉應高昇」成歷來國際評分最高短途馬　10月爭取衛冕大獎賽

「嘉應高昇」本周日（6日）在馬季開鑼日，在沙田馬場以破場地紀錄時間攻下三級賽香港特區行政長官盃（1200米讓賽）後，成為全球歷來評分最高的短途賽駒，再一次締創歷史。周四（10日）公佈的最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜上，已連勝21仗的「嘉應高昇」獲評服役生涯新高的135分，領先第二位的「監察官」（131分）4分。如果未來三個月正常發揮，牠將成為世界全年短途馬王。



「嘉應高昇」將於本月稍後時間啟程前往澳洲悉尼，在10月17日在蘭域馬場，爭取衛冕全球獎金最高草地賽珠穆朗瑪峰錦標。



9月6日馬季開鑼，第三場賽事「香港特區行政長官盃」由馬王「嘉應高昇」勝出，以七又四分三個馬位奪魁。（資料圖片／鄧倩螢攝）

9月6日馬季開鑼，第三場賽事「香港特區行政長官盃」由馬王「嘉應高昇」勝出，以七又四分三個馬位奪魁。（資料圖片／鄧倩螢攝）

9月6日馬季開鑼，第三場賽事「香港特區行政長官盃」由馬王「嘉應高昇」勝出，為其第21場連勝。（資料圖片／鄧倩螢攝）

「嘉應高昇」周日大勝再改寫同場時間紀錄 評分獲上調4分

馬會表示，「嘉應高昇」自2024年2月以來便未嘗敗績，周日在沙田上陣時更以1分06.11秒衝線，大勝七又四分三個馬位奪魁，不但第六度改寫同場的時間紀錄，也第五度刷新沙田1200米草地賽的場地時間紀錄，評分因而獲上調4分。

評分小組把「嘉應高昇」的評分上調至135分後，令牠的評分超越澳洲馬后「魚子精華」，成為了歷史以來評分最高的短途馬。「魚子精華」於2011年以破紀錄時間勝出新市場讓賽（1200米一級賽）後曾獲評132分，服役期間更取得25戰全勝的驕人佳績。

在未來三個月，除非有另一佳駟能後來居上取得136分或以上，否則「嘉應高昇」將創造香港馬壇历史，成為首匹全球年度最佳短途應馬，甚至全球年度馬王。

「嘉應高昇」9月6日第六度在沙田打破場地時間紀錄。（馬會圖片）

「嘉應高昇」歷來評分最高日本賽駒「春秋分」看齊

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」在潘頓胯下屢創佳績，去年的年終評分已達128分，今年5月升至130分，7月再增一分至131分，現時更高達135分，成為浪琴世界最佳馬匹排名榜歷來評分並列第四高的賽駒之一，僅次於2011年及2012年先後獲評136分及140分的「范高爾」，以及「航線」（140分）與「海都之星」（136分），與「勝千里」、「無敵先鋒」及歷來評分最高的日本賽駒「春秋分」看齊。

嘉應高昇憑馬季開鑼日特首盃取得的135評分，有可能是年內最高評分。（馬會圖片）

「嘉應高昇」前年開始不停打破其他馬匹及自己紀錄

迄今九勝一級賽的「嘉應高昇」已進駐沙田馬場的檢疫馬房，並將於本月稍後時間啟程前往澳洲悉尼，力求於10月17日爭取衛冕珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽）。

「嘉應高昇」在前年中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）中締造1分07.43秒頭馬時間，打破了「蓮華生輝」保持了17年的沙田草地1200米場地時間紀錄（1分07.50秒）。

其後，現年六歲、「特快班車」的子嗣「嘉應高昇」連番改寫此場此程賽事的時間紀錄。牠先在2025年的一級賽百週年短途紀念盃（1200米）締速1分07.20秒刷新自己保持的紀錄，其後在2026年的二級賽短途錦標（1200米）及一級賽主席短途獎（1200米）先後造出1分07.12秒及1分07.10秒，兩度將此場此程的最佳時間推前，至本周日再把紀錄進一步推前。

「嘉應高昇」今年在沙田的女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）以1分19.36秒掄元，同樣刷新了場地時間紀錄。

在最新公佈的浪琴世界最佳馬匹排名中，迄今四勝一級賽的「監察官」在「嘉應高昇」之後名列第二位；近期退役的三歲星級賽駒「劇烈氣象」以127分排行第三位；曾十五度揚威一級賽的香港馬壇王者「浪漫勇士」、現年四歲的法國佳駟「得令星」及上仗勝出國際錦標（2051米一級賽）的「重大事項」，則一同獲評126分。