北角思覺失調漢遭警擊斃　事隔兩年死因研訊未有期　遺孀盼知真相

兩年前一聲槍響，患有思覺失調的北角38歲男子，被到來處理報案的警員開槍擊斃。事件發生至今兩年，死因研訊開庭無期，依然未知會否開庭，遺孀李太在無盡的等待與自責中身心俱疲，身體每況愈下，「我要喺自己身體仲撐得住嘅時候，見到個（研訊）結果。如果冇畀一個交代我，我真係好唔甘心。」



司法機構回覆《香港01》表示，死因裁判官在收到警方提交的死亡調查報告後，可因應個别個案的情況，要求警方就不同範疇作進一步調查及提供補充資料。警方回覆稱，已於去年6月向死因裁判法庭提交調查報告，其後，死因裁判法庭要求警方提供其他資料，警方於今年9月提交，正等候法庭指示。



遺孀李太表示，希望盡快進行死因研訊，知悉案件真相。（湯致遠攝）

遺孀及胞兄質疑警方執法過度 向警察投訴課投訴

2024年9月15日，北角一名患思覺失調的38歲男子疑發病並襲擊家人，家屬報警求助。警員接報登門後，指他持刀，開槍擊斃男子。死者妻子及胞兄其後質疑警方執法過度，提出抗議並向警察投訴課投訴。時任警務處處長蕭澤頤事發後則表示，重視事件，港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，冀法庭盡快作出研訊。

事隔兩年，死因研訊開庭無期。李太身心俱疲，憶及往事時，她難掩悲痛，一度落淚。案發的2024年，正值兩人結婚十周年，夫妻倆多年來一直相依為命，彼此照顧。案件發生後，李太一個月內暴瘦逾20斤，身體每況愈下，嚴重失眠之外，腦海中不時閃現丈夫倒臥血泊的慘狀。

我個心靈陰影好大，我覺得我一世都唔會好喇。 遺孀李太

2024年9月15日，地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（資料圖片／翁鈺輝攝）

2024年9月15日，地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（資料圖片／翁鈺輝攝）

2024年9月15日，北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(資料圖片 / 李家傑攝)

李太記憶力大幅衰退 擔心病倒後無人再跟進丈夫案件

長期的精神創傷令李太記憶力大幅衰退，反應遲鈍，她害怕自己隨時病倒，無人再跟進丈夫的案件，「我希望趁我身體狀況仲可以、仲撐得住嘅情況下，真係快啲開死因庭，畀我丈夫、亡夫一個交代，畀屋企人一個交代，同埋畀自己一個交代。」

我本意係想送丈夫去醫院，警方係保護市民嘅，點解會要咗佢條命？如果留返佢一條命，我都唔會咁痛苦……我一世都唔會原諒自己。 遺孀李太

李太：警方出隊時為什麼不用其他工具？

對於警方曾指開槍合理，李太至今無法釋懷，「兩邊係樓梯，警方可進可退，警方出隊時都應有其他工具，包括盾牌、胡椒噴霧等非致命武器，點解無用，係即可開槍？而且一開槍就係一槍致命，我無辦法接受。」她補充，過往亦曾因亡夫病發報警，當時警察並未開槍，只是將他送往醫院。

2024年9月15日，傷者由救護員抬到地面，再送上救護車，惟最終不治。（街坊提供片段截圖)

2024年9月15日，北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(資料圖片 / 李家傑攝)

稱多次向死因庭查詢案件進度 答覆總是「調查中」

除了生離死別的痛，最令李太感到折磨的，是案件至今似乎「不了了之」。案發後，李太僅接獲一封死因事實證明書，以及一封死因裁判法庭指需等候警方完整調查報告後，才決定展開死因研訊否的信件。

她曾多次向投訴警察課及死因庭查詢案件進度，得到的答覆總是「調查中」，「我到而家都唔知道打死我丈夫嘅警員姓咩。佢係咪仲執緊勤？係咪會升職？無人畀我一個交代。」

案發後，李太僅接獲一封死因事實證明書，以及一封死因裁判法庭指需等候警方完整調查報告後，才決定展開死因研訊否的信件。（湯致遠攝）

「我不需要同情，只需要真相。」訪問最後，李太表示，現時最大心願是透過死因庭，查明當時開槍擊中胸口的行為是否合理、警方為何不使用非致命武器，並促使當局檢討武力指引，確保後來者不會再步上她的後塵，不再重演悲劇。

李太表示，現時最大心願是透過死因庭，查明當時開槍擊中胸口的行為是否合理、警方為何不使用非致命武器。（湯致遠攝）

司法機構：死因裁判官會適時通知死者的近親

根據2025年生效的《實務指示39》，如死因裁判官已下令就死亡個案進行調查，而調查工作未能於9個月內完成，或未能決定是否進行死因研訊，法庭應在適當情況下，每3個月將調查進展通知死者近親。《香港01》查詢司法機構有否從此指示定期向家屬交代，獲回覆稱「死因裁判官會就個案的進度及會否召開死因研訊的決定，適時通知死者的近親。」

司法機構又表示，死因裁判官在收到警方提交的死亡調查報告後，可因應個别個案的情況，要求警方就不同範疇作進一步調查及提供補充資料。警方如認為有需要，亦可向律政司徵詢法律意見，並將相關法律意見，一併提交予死因裁判官考慮。

警方今年9月向法庭交補充資料 正等候指示

警方則回覆表示，警方已於2025年6月向死因裁判法庭提交調查報告，其後，死因裁判法庭要求警方提供進一步與案有關的資料，警方已於今年9月向法庭提交相關資料，正等候其指示。

曾跟進相關事件的立法會前議員江玉歡表示，死因研訊開庭時間視乎案件複雜度，但當局理論上應盡快處理個案及完成調查報告，「在家屬層面考慮事件，各方面都應該加快，拖得愈久，傷痛愈大」。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

社區組織協會幹事：數據反映警方武力指引絕對有檢討空間

協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，撇除2019年的反修例時期，本港在2007至2024年的近20年間，共發生22宗警察開槍事件，當中8宗致命。他認為數據反映警方的武力指引絕對有檢討空間，「有沒有更安全的處理方法？如果指引不改，日後照顧者遇到突發情況，還敢不敢報警求助？」

對於開槍是否合規，警方回覆與兩年前相同。警方指，警方有嚴謹的武力使用守則，包括只會在絕對需要時使用為達到目的而須使用的最低程度武力、在使用武力前會在情況許可下盡量向對方發出警告及在可行範圍內盡量讓對方有機會服從警方命令。有關槍械使用的指引涉及行動細節，不適宜公開。