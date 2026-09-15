福安大廈天台僭建屋滲水20年未拆　天台業權去向自1970年消失

深水埗福安大廈部份天台因業權不清，僭建物20年未拆，樓下業戶飽受滲水之苦，法團亦束手無策，而涉事天台業權亦牽涉到新鴻基地產附屬公司「國方置業」。2026年最新的土地登記冊顯示，大廈「9E室及35C至35E天台」屬同一物業，不過《香港01》查冊發現，從1970年、國方置業出售物業起，買賣紀錄就只列出「9E室」，無再列出天台業權去向。

國方置業出售「9E室」後，於1977年成為新鴻基地產（0016）附屬公司，1992年自願清盤，至今34年仍未完成。就天台業權誰屬，新地、屋宇署各執一詞，署方指仍屬新地附屬公司，而新地則指已出售。



有超過60年樓齡的深水埗福安大廈，其天台存在大規模僭建屋。（左朗星攝）

1961年：天台業權屬9E室

翻查根據土地註冊處紀錄，1961年當時的政府部門標明福安大廈天台無業權份數，同時將整個天台與大廈9樓E室合併登記為同一物業，當時的曾姓及蔡姓業主，擁有大廈多個單位。

1965年10月，國方置業買入福安大廈11個住宅單位、天台及三個地舖（灰色部份）。

1965年：國方置業購「9E室及35C至35E天台」

至1965年，曾姓蔡姓業主出售單位並分拆天台業權，石硤尾街35A及35B的天台業權，被合併到一個地舖單位；35C至35E的天台業權則繼續屬9E室，下稱「9E室及35C至35E天台」。

交易紀錄顯示，1965年10月，曾姓蔡姓業主將「9E室及35C至35E天台」業權，轉售予「國方置業有限公司」，而「9E室及35C至35E天台」共佔大廈的52分之1業權份數。

當時的買賣合約列明國方置業以51.94萬元買入52分之15業權份數，分別是11個住宅單位、天台及三個地舖。

1965年10月，國方置業買入福安大廈住宅單位（灰色部份）的平面圖。

1970年：國方置業售9E室 無提天台業權去向

1970年，國方置業轉售福安大廈52分之1業權份數，合約列明的就是「石硤尾街35E號9樓」（Ninth floor of 35E Shek Kip Mei Street）；而土地登記冊就有備註，列出交易的是9E室，無提到35C至35E天台。

9E單位於1996年及2020年再經歷兩次易手，土地登記冊的備註亦只列明是買賣9E室。

2026年的今天，土地登記冊中「9E室及35C至35E天台」至今仍被登記為同一物業，但1970年起，登記冊每次買賣就只備註為「9E室」，再無更新「35C至35E天台」去向。

1977年：國方置業成新地子公司

1970年，國方置業轉售福安大廈9E室時，公司董事為方守冠、曾兆生、翁家源、甘娣剛及黃奕雲。

至1977年，公司原有董事辭職，改由新地創辦人之一郭得勝、前主席郭炳湘、郭得勝女兒黃郭婉君，及新地前執董盧超駿出任董事，公司股東改由郭得勝及聯興盛發展有限公司（Luen Hing Shing Development Co. Ltd.） 出任。

郭炳湘是郭得勝長子，曾任新鴻基地產董事局主席兼行政總裁，2008年遭停職，2018年8月27日病逝，享年68歲。圖為他2017年出席活動。（資料圖片 / 余俊亮攝）

1992年：國方置業自願清盤

國方置業於1992年自願清盤（Members' Voluntary Winding Up），但至今未完成清盤程序，仍然在冊。公司現任清盤人為李清鑑，是新地董事局執行委員會成員，2024/25年報指他是集團總會計 。

到底國方置業於1970年時已將該部份天台售予9E室的買家、另售予他人，抑或至今仍持有該天台物業，變成今日的爭議。

有超過60年樓齡的深水埗福安大廈，其天台存在大規模僭建屋。（左朗星攝）

2006年：屋宇署釐清業權 向國方置業發清拆令

不過，屋宇署就認為國方置業仍是35C至35E天台的業主，2006年9月仍向國方置業發出天台僭建物的清拆令。

屋宇署指，2006年9月釐清了福安大廈的業權後，就天台僭建物向業主發出清拆令，但命令未獲遵辦，署方於同年11月向天台業主發出警告信，並展開檢控行動。及後，屋宇署得悉天台業主正被清盤，有關檢控行動被擱置，署方不時視察有關天台僭建物，並未發現明顯危險情況。

屋宇署指正向律政司徵詢意見，並擬考慮行使《建築物條例》的法定權力代天台業主進行清拆工程，並在完工後向業主追討有關費用。

有超過60年樓齡的深水埗福安大廈，其天台存在大規模僭建屋。（左朗星攝）

新地：不再擁有大廈任何權益 說法與政府不同

新鴻基地產稱，國方於1977年成為新地附屬公司前，已悉數將該大廈全部不可分割份數（undivided shares）出售，不再擁有該大廈任何物業權益，包括天台。國方置業早前曾收到屋宇署涉及福安樓的清拆令，國方置業在有需要時會向該署作出澄清。