無主物業｜公司解散物業荒廢遭政府拍賣　揭親國民黨同鄉會沒落史

走進這個牆身掛上國父孫中山的相片，還保存上個世紀黑白電視機的地方，以為是來看歷史展覽？其實是來看政府拍賣的「無主物業」，持有物業的公司解散後，單位收歸政府所有。

《香港01》發現兩個2025年10月招標的政府物業，被丟空十多年都沒人打理，而其中一個位處深水埗的無主物業，原來前身是親國民黨的河源僑港同鄉會，單位內除了有孫中山的相片，還有從台灣寄來的舊報紙。記者發現，同鄉會的創會成員，於回歸後另創立親左派的同鄉會，右派工會同鄉會，已隨時代變遷沒落。



【無主物業調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

河源僑港同鄉會。（陳萃屏攝）

地政總署招標無主物業 原是親國民黨同鄉會

走進這間牆上掛着國父孫中山照片，擺放着黑白電視機、舊式水壺，及木製麻雀枱的地方，有如時光倒流50年。這裏不是博物館，而是「河源僑港同鄉會」的會所。

1963年，同鄉會成立，幾個熱心同鄉籌錢，用3.6萬元買入這個496呎的單位做會所，第二年更舉行了盛大的開幕禮。

2013年，由台灣「華僑救國聯合總會」，寄來香港的報紙《僑訊》。（陳萃屏攝）

多封寄去河源僑港同鄉會的信件，仍未拆封。（何頴賢攝）

1991年後無交周年申報 2009年遭解散

1966年同鄉會在公司註冊處註冊，之後一直定期更新董事名冊，但最後一次更新，已是1991年，其後公司一直無交周年申報表，去到2009年就被公司註冊處解散了。

同鄉會塵封的現場，記者看到2013年，由台灣「華僑救國聯合總會」，寄來香港的報紙《僑訊》。1949年後到1997年前，香港的工會、同鄉會「左右分明」，親共產黨或親國民黨。掛住孫中山畫像的，河源僑港同鄉會，就是親國民黨的。

1991年6月，《華僑日報》刊出河源僑港同鄉會就職宣言。（華僑日報 / 香港舊報紙數碼館藏）

舊報紙刊同鄉會宣言 擁護三民主義統一中國

舊報紙中不難找到，他們曾經表明全心全力，擁護中華民國政府，以三民主義統一中國。台灣的「世界廣東同鄉總會」特刊，亦有列出這個屬會。隨着香港回歸，昔日擁護國民黨的組織已逐漸凋零，很多同鄉會、工會已解散。

舊報紙沒記錄河源僑港同鄉會的解散原因，到解散16年後的2025年10月，政府才將會址拍賣，無公開參考價或底價。如果要買入，新買家要交回多年欠交的管理費、雜費，還要承擔丟空多年日久失修的維修成本。2026年1月底，地政總署公佈，同鄉會在2025年12月以150萬元賣出。

這間公司明明名下有物業，為何最後被政府充公？同鄉會位於深水埗德昌大廈，大廈保安透露同鄉會以往保養得宜，十多年前有人管理，但自從負責人逝世之後就沒人打理：「有某人就在此捐錢，但他死了後就沒人捐。因為沒有後人，所以通常就歸政府。」

記者找舊報紙和最近的35年前董事名單，嘗試找這個同鄉會的負責人，或者他們的後人。

其中，「朱百祥」這個名經常在舊報紙出現。會所的掛相位置，更以他命名為「百祥堂」。他是「河源僑港同鄉會」的董事兼永遠榮譽會長，亦是其中一個出錢購入會址的人。

河源僑港同鄉會內，有個叫放置委員照片的牌匾，命名為「百祥堂」。（周偉強攝）

朱百祥的名字（紅圈示）出現在河源僑港同鄉會的牆上。（何頴賢攝）

親右派的同鄉會會長 回歸後創辦左派同鄉會

朱百祥原本是親右派的同鄉會會長，但1999年成為了親左派的香港惠州社團聯合總會創辦人。他同樣是工程公司，「朱祥興有限公司」的創辦人，公司內的牆上仍掛上他與前港督麥理浩的合照。朱百祥現已離世，他的兒子朱建清目前是，香港惠州社團聯合總會的常務副主席。

記者嘗試去工程公司找他，但職員說他不在香港。惠州社團聯合總會亦收到記者的查詢，截稿前未有回覆。

2025年10月開放拍賣的另一個無主物業位處葵涌，內有衣架、幾大袋紅白藍膠袋及試穿衣服的人偶。（陳萃屏攝）

另一荒廢無主物業 人偶「屹立不倒」

這是地政總署另一個於2025年10月開放拍賣的無主物業，它原本是一間服裝公司，一走入去就聞到霉味。天花出現油漆剝落，閣樓圍板亦有鏽跡，房門被拆走放在一邊。走進房間，入面有衣架及幾大袋紅白藍膠袋，只有試穿衣服的人偶「屹立不倒」。

地政總署2025年10月開放拍賣這個約560呎的單位，最後以120萬元賣出。被丟空18年令內部折舊，還未計新買家要還清多年來的雜費。

股東兼董事欠債 公司被除名

原本持有這個單位的是1991年成立的「基富實業有限公司」，1992年用約59萬元購入。公司2002年後，無交過周年申報表，於2007年2月被公司註冊處除名。兩名股東兼董事，在2005年欠不同財務公司錢，總額超過200萬元，兩人任股東兼董事的另一間公司，2006年被申請破產，2009年被強制清盤。

記者嘗試到兩名董事的其他公司，問他們如何看物業被充公，職員說無這人。

《香港01》發現，公司解散無主物業遭荒廢遭拍賣非冰山一角，被丟空幾十年是常態，最極端的個案是物業收歸半世紀後，地政總署才開放招標拍賣。原來，事件涉及部門資訊不互通，負責管理政府物業的地政總署，多年來只靠其他部門轉介，方獲悉無主物業已復歸政府。【詳見另稿】

【無主物業調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】