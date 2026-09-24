今日新聞8分鐘｜酒吧男疑毒發亡遭棄街頭｜港男貪曼谷藏毒恐死刑

觀塘私家車衝紅燈遇車急煞 停黃格仔遭警車駛經斷正

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（23日）流傳一段影片，長約20秒，顯示昨午3時許，一輛白色私家車沿觀塘勵業街往觀塘海濱花園方向行駛，駛至勵業街和鴻圖道交界時，白色私家車衝紅燈，剛巧有其他私家車從鴻圖道駛出，白色私家車被迫煞車，停在「黃格仔」範圍，尾隨客貨車停在停車線後方位置，令白色私家車無法後退。

同時有警車和交通警電單車沿鴻圖道亮燈駛出，一度停車，「撞正」白色私家車衝紅燈停在「黃格仔」，警車轉彎停在「黃格仔」前方勵業街位置，相信有所行動，影片便結束。

八鄉重型貨車撞斃女途人 車Cam揭死者疑衝燈攝車罅

八鄉錦田公路發生奪命車禍。今日（23日）早上8時半左右，一輛運送混凝土的重型貨車，由55歲姓陳男司機駕駛，沿錦田公路慢線往八鄉行駛，至高埔村對開行人過路處撞到一名女子。63歲姓余女子昏迷不醒，由救護車送往博愛醫院急救，稍後再轉到屯門醫院，惜延至下午1時39分不治。有車cam片段顯示，女事主疑在車龍之間「衝紅燈」橫過馬路，被駛至的混凝土車撞到，有目擊者見狀上前施援。

尖沙咀酒吧男子疑注射毒品亡 遺體坐凳被抬落樓棄街

尖沙咀發生棄屍命案。消息稱，今日（24日）凌晨1時38分，一名49歲姓黎男酒吧職員與女同事在加拿分道25至31號一酒吧消遣。其間事主懷疑暈倒，女同事和另一名28歲男同事共兩人合力用凳將他抬到商廈電梯大堂，女同事到達商廈樓下，短暫逗留後離開現場，剩下男同事將事主搬到對面電單車「骨位」。

與此同時，救護員和警員接報到場見到事主與該名男同事，救護員證實事主明顯死亡，男同事最初向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，於是將他抬落樓，但警員經了解後認為事件有可疑，經盤問後男同事和盤托出，警員帶同該名男同事和爆破工具前往該間酒吧，以防不時之需。

26歲港男為2萬元報酬 曼谷包裝逾1.6億元冰毒被捕

泰國警方9月21日（周一）晚在曼谷民武里區（Min Buri）一處住宅內逮捕一名26歲香港男子，並查獲350公斤結晶甲基苯丙胺（即「冰毒」），這批毒品估值約為7億泰銖（約1.65億港元）。

習近平睽違11年再訪美 特朗普紅地毯高規格迎賓

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京，啟程前往美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」將上演，本文會持續更新有關這次習近平訪美的最新消息。

漁護連日元朗捕狗 一狗為毛守Kent名義登記被控2罪

元朗周日（20日）凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署今日（23日）連續第4日聯同警方，返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗，行動料由下午5時持續至晚上10時。在過去3日行動，人員已捕獲5隻狗，當中最少3隻有晶片。

據了解，其中一頭被捕獲而有晶片的狗隻，其登記主人為動物保護組織「毛守救援」的創辦人KENT。

屯門中年婦倒斃雜物屋遺14貓 獲善心人自資暫託

屯門周二（22日）凌晨有人被揭發倒斃屋內，單位遺下十多隻貓，幸獲善心人接走安置。警方在周二凌晨零時39分接獲一名女子報案，指和50歲黎姓女兒失去聯絡，擔心她暈倒。救援人員趕至女事主位於井財街11A號南光樓的住所，發現她倒卧單位客龐，已經明顯死亡，死因有待驗屍後確定，案件列作「屍體發現」處理，同時屋內尚有14隻貓無人照顧。

有寵物用品公司周二下午在社交平台發帖，稱接獲通知後到場了解，單位內的14隻貓經愛護動物協會人員檢查後，證實健康無大問題，故愛協未有帶走牠們。該公司的職員則在獲得死者母親同意後帶走該批貓照顧及安置。

天文台熱帶氣旋移動路徑圖曝光 趨日本或移向廣東東部

【打風／天文台／HKO／秋分／移動路徑／熱帶低氣壓／颱風／明天的天氣／國慶假期天氣】一個熱帶低氣壓今日（9月23日）凌晨在太平洋中北部生成，天文台今早發出預測移動路徑圖，料將逐漸增強，趨向琉球群島南部至台灣之間的以東海域，下周日（27日）升級強颱風。天文台表示，該熱帶氣旋有可能轉向偏北方向移向日本，亦有可能橫過台灣並移向廣東東部沿岸，在國慶假期將北上、到台灣及日本旅遊市民要特別留意。

該熱帶氣旋料按序將命名「舒力基」（Surigae，朝鮮提供名稱，是一種鷹名稱）雖然料不會吹襲本港，但天文台指受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期廣東普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，九天天氣預報顯示，本港由周六（9月26日）至下周三（30日）天晴酷熱，市區氣溫最高34度；10月1日國慶假期轉吹東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，未知會否影響觀賞晚上國慶煙花匯演。