14歲少女涉與5男性交　地政主任稱首次見到事主　已稱：不如算啦

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（24日）在高等法院續審。次被告時任地政主任陳家明出庭自辯。



陳稱他與事主X通電話時，覺她聲線成熟，以為她已成年。惟到酒店見她身穿校服，感到非常之驚訝。後來X更稱她只有14歲，他即說：「不如今次算啦。」惟他指X不肯離開，更向他提出，若不作「stage 5」也可以做其他「stage」，他都不明所以，經X解釋，才知她亦可作如口交或手淫等性行為，但他也一概拒絕。他指X之後有少許「面黑」，並在酒店房坐至約5時才離開，認為當日屬不歡而散。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

次被告陳家明稱，首次見到事主X，發現她只是一名中學生，已即稱：「今次不如算啦。」(陳曉欣攝)

指X在標題沒有寫14歲

次被告陳家明供稱，他分手後在交友軟件「Heymandi」認識異性，目的是認識成年女性，或會發展成情侶。陳稱，X在軟件裏邀請他聊天，X的標題沒寫她14歲，否則他絕對不會與X聊天。

曾與X通電話覺其聲線成熟似已成年

陳指，他與X聊天的話題圍繞日常生活，他問過X年齡，X只稱「讀緊書」，沒透露實際年齡。陳與X通電話時聽過X的聲音，認為對方聲線成熟，估計有18至20歲。陳曾叫X傳照片，X指想保持神秘，平時不會傳照片。X形容，其體重「cute cute哋」，謂遲些有機會見面陳便會知。

自認非聖人 X提議上酒店沒拒絕

陳表示，X曾提及過其家庭整天「家嘈屋閉」，陳問及可以如何幫X，X就說想陳陪她「行吓街」。陳說，他原本建議去商場逛街和食飯，X反提議想租酒店，因她未拍過拖，想做些拍拖做的事。陳自言他並非「聖人」，故沒有拒絕。他應約前曾有疑慮，因為二人素未謀面，不知X的真實身高和體重，又擔心會「唔啱feel」，X回應他說：「如果啱嘅話就可以去搞嘢，唔啱當識個friend。」

見X穿校服非常之驚訝

案發當天，陳買了一些零食和汽水，亦有帶備安全套。陳憶述，他在酒店大堂見到一名身穿校服的女生向他打招呼，陳形容自己當時「非常之驚訝」，完全沒想過約了中學生，對方的外貌亦不符描述。惟他「無諗咁多」，打算上房間聊天算了。

曾建議改去茶餐廳但X不肯

陳續談及房間的事，稱X在房間脫下口罩，其樣子看來更加年輕，陳大感驚訝，即時質問X的真實年齡，得知X只有14歲。他遂稱：「不如今日算啦。」着X拿汽水和零食離開，惟X不肯，陳就讓X留下，並指他曾提議請X到樓下餐廳食下午茶，X也拒絕。

指X稱其他Stage都得

陳指，他與X在房內起初談話家常，後來X問他「今日係咪唔會發生性行為？」陳說﹕「唔好啦你真係太細個啦，我唔想呀。」X再問他：「如果唔想stage 5 ，玩其他stage都得。」陳說不明白，X解釋stage 5代表性交，其他stage包括口交和手淫等。陳即時稱：「咩stage都唔想呀。」X聞言「少少黑面」，陳感尷尬故打開電視，X則自己撳電話。陳稱，X在下午5時許自己離開房間，無視陳說再見，指X頭也不回地離開，陳有感二人不歡而散。陳否認自己曾與X性交或要X口交。

控方質疑陳為何不自己先離開

控方盤問指，X不肯離開房間，陳也可以自己離開。陳解釋房間在他名下登記，他擔心X或會叫人上來吸毒、盜竊等。控方續指，陳大可以退房。陳回應：「事後睇返你呢個提議好」。

第三被告吳啟正明擬作供。