14歲少女涉與5男性交　科大生稱純補習試堂　事主卻分享其性經驗

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（25日）在高等法院續審。科大生今（25日）出庭自辯。



科大生稱，在家中為女童試堂補習而已，沒發生性行為，被捕後誤信警員稱認罪可判罰款。控方質疑，被告在香港土生土長的大學生，竟信非法性交可判罰款？被告稱：「我信。」又稱他沒想過警方會騙他。



與X分享大學生活 X卻分享性經驗

科大生吳啟正供稱，他案發當日在家中房間為X試堂補習，他亦分享大學生活，並展示科大的T恤給X看。X則分享性經驗，吳稱感到尷尬，故沒理會X，其後X自行離開，二人沒發生性行為。吳稱，他與X其後沒再聯絡，他認為自己不太適合做補習。

科大生被告吳啟正稱，因誤信警方認罪只判罰款，故與警方合作而招認。(陳曉欣攝)

吳稱不想坐監和停學才與警方合作

吳稱被捕當日，警方以與未成年少女發生發生性行為罪拘捕他，有警員撳低他問：「嗰個女仔得14歲咋，你有無同佢XX？」並指事主指控吳：「做咗2次。」吳稱：「而家唔認都冇用㗎啦。」警員又指吳提出以補習換取性交。吳稱他當時既驚慌又無助，問警員：「如果我認使唔使坐監？」有警員稱：「無咩嘢嘅，你交埋罰金，下晝就走得囉。」吳稱不想坐監和停學，因此決定合作，才在被警誡時說：「我知佢未夠16歲，但佢係願意同我搞嘢。」希望順從警方以便獲釋。

指警員曾稱：錄口供喎識做啦

吳續稱，他被押往警署後須進行錄影會面，警員帶他走後樓梯前往房間，期間有警員稱：「錄口供喎，你識做啦。」吳點頭。吳稱他為了獲釋而在會面虛構曾為X補習，又指二人有性交和口交。吳至下午交了保釋金後離開警署。

控方質疑吳竟信罰款可了事

控方質疑，吳在香港出生長大，當時讀大三，竟會相信警方稱「衰11」可以如亂拋垃圾般罰款了事？吳回答：「我信。」又解釋他無法律知識，並稱：「估唔到警方會呃我。」

吳指說一次較符合現實

控方續問，為何警方告知吳指X曾稱吳「做咗2次」，及「射咗2次」，吳在會面則只說：「做咗1次。」沒有順從警方意思。吳稱當天與X見面時，吃飯用了1小時，加上補習和聊天的時間，若說性交2次的話，並不合理。法官問吳是否因為時間關係，性交1次會比較符合現實，所以那樣說？吳同意。

官指被告說法似當自己是客人

控方指吳在會面加插口交情節，形容X：「提供口交服務。」法官亦質疑吳的用詞為何那麼「文雅」，彷彿當自己是客人。吳稱他無以解釋，表示提供口交服務無異於X為他口交，無貶損的意思。