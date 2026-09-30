今日新聞8分鐘｜司機暈倒狂拍無反應｜網媒爆炸頭涉發假消息煽動

黑幫工廈設電騙中心 扮財仔恐嚇還錢、20人被捕

東九龍總區刑事部經深入調查，發現有不法分子假扮收數公司，以電話恐嚇形式追數，逼使受害人在慌亂中轉帳。警方上周三（23日）至今日（29日）展開代號「熒霧」的行動，突擊搜查觀塘一個工廠大廈單位，成功搗破一個本地犯罪集團營運的電話詐騙中心。

行動中，警方以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪拘捕20名集團成員，包括一名主腦、3名骨幹及多名傀儡戶口持有人，涉嫌與至少16宗電話騙案有關，涉案總金額超過130萬港元。

水泉澳邨火警 居民24樓抱豹紋龜逃生

今日（30日）早上沙田水泉澳邨欣泉樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙。起火單位的一家四口疑吸入濃煙不適送院。火警期間約200名居民匆匆疏散，其中一戶抱起重甸甸的豹紋陸龜，由24樓落樓梯走火警，其間遇上濃煙要轉行另一條樓梯，幸有驚無險，人畜無恙。

呈祥道的士司機暈倒 無人駕駛半分鐘

本周一（28日）中午，一輛載客的士在長沙灣呈祥道因為66歲司機昏迷，失事撞壆。今日網上流傳一條車廂內的車CAM，拍到涉事司機在行駛途中不省人事，車上4名乘客驚惶叫喚，甚至拍打其面頰及手臂也沒有反應，的士「無人駕駛」逾半分鐘，左搖右擺極度驚險，幸最終乘客將它煞停，擦撞石壆，慌忙求助。

鄧龍威獲釋返港 兄接機團聚前發文感謝

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，今日在入境處人員陪同下返港。其兄長鄧龍彪在社交平台發文指，感謝特區政府、中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館等，「好多謝一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友」。他指，會安排威仔去身體檢查，「再回家休息，迎接新生命」。

警國安處拘多人 網媒爆炸頭涉發假消息煽動

今日（30日）早上7時，警方國安處採取行動，拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。

黃碧嬌提早執包袱 民建聯念舊情未勸退黨

捲入宏福苑爭議的民建聯黃碧嬌早前以「健康理由」辭去大埔區議員等相關職務。外界關注深陷爭議泥沼多時的她，何以在苦撐近一年的情況下，突然言退。有知情的政界中人分析，箇中或涉兩大原因：一來，獨立委員會調查報告下月出爐，黃碧嬌退場有助為報告所引起的輿情「壓一壓水花」，先作降溫。二來，黃碧嬌隨時可能要面臨刑事調查，一旦步入司法程序，內情有可能會「愈揭愈多」，故及早抽身令民建聯暫時止蝕，民青局也不置於尷尬景況。

若說民建聯要真正止蝕，莫過於黃碧嬌退黨，政圈關注會否順水推舟要求她退黨，撇下這一件「政治負資產」。據了解，民建聯內部暫未有此打算，主流意見認為黃碧嬌為該黨打拼多年，算得上是勞苦功高，更屬「阿姐」級數，料沒有人「斗膽」貿然勸退，除非有更高指示，估計現階段先按兵不動，等待獨立委員會調查報告出爐後，才決定下步行動。

新疆奶竟變透明液體？企業澄清為測試用無菌水

有消費者拍片反映，早前網購新疆「馬三三」純牛奶，最近飲用時發覺「無味」，剪開包裝倒出後驚覺是無色無味的透明液體，擔心家中小孩已飲用的牛奶有安全隱患。

新疆馬三三疆純乳業有限公司工作人員解釋，所謂的透明液體實為用於設備校驗的「無菌水」，因操作工人分揀失誤，誤將測試樣本混入成品裝箱流出市場。

9月24日，馬三三乳業董事長馬良出鏡公開致歉，稱已聯繫當事人妥善處置，公司將全面升級樣本隔離管理，針對同批次銷售的674單顧客作出「僅退款、不退貨」處理。目前，昌吉市市場監督管理局已成立專案組進駐企業展開調查。

韓釜山親水公園現鯊魚 萬人到訪掀觀光熱

韓國釜山東區的北港親水公園水道自9月18日起出現一條長約3.5米的鯊魚，起初海警試圖將其強制驅趕但不果，並且已中止後續行動。韓媒22日報道，由於鯊魚此後數天未有自行離去，相關消息在網上瘋傳後，當地迎來「鯊魚觀光熱潮」，單是剛過去的週末便有近2萬人到訪公園「朝聖」，大量民眾站在水道旁等待鯊魚現身一刻。