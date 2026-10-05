今日新聞8分鐘｜持刀女劫港鐵職員回家被捕｜羅湖揼骨聖地疑執笠

天秀路泳池六旬婦上泳班暈倒亡 康文署：現正詳細調查

有網民發文指，上周五（10月2日）天水圍天秀路游泳池，有一名高齡泳客參加游泳班期間遇溺身亡。警方表示，上周五（2日）早上10時09分接獲天水圍天秀路游泳池救生員報案，指一名63歲姓陳婦人在泳池內突然暈倒。婦人由救生員救起施以急救，再轉交救護車送往天水圍醫院搶救，惜返魂乏術，終告不治。

天水圍輪椅婦衝出馬路 水務署車響咹提醒

今日（5日）網上流傳一段車cam片段，顯示有車輛沿天水圍天城路行駛，駛至近「+WOO 嘉湖」對開交通燈位時，按行車綠燈繼續行駛，但路面突然有一名坐電動輪椅的老婦從馬路右邊竄出。

片段可見，該名老婦當時正撐着雨傘遮太陽、駕駛電動輪椅駛出馬路。當時右線一輛水務署車輛因應紅燈停車，期間疑見到老婦駛出路面，已即時響咹警示。而片主當時沿左線行駛，交通燈顯示為綠燈，遂繼續前行，但聽到水務署車輛響咹後，即見到老婦由右至左駛過，片主亦緊急煞車及響咹，否則便會撞倒老婦。老婦發現有車駛至後，亦隨即減速，然後施施然駛走。片主讓其安全通過後才繼續前行，事後感嘆水務署車輛曾響號提示，才能及時煞車：「多謝水記（水務署）師兄今朝救我一命。」

鑽石山持刀指嚇港鐵職員索錢 女子行劫不果回家被捕

昨日（4日）傍晚一名女子在港鐵鑽石山站客務中心以刀指嚇職員及敲玻璃，要求職員交出八達通卡及100元港幣紙鈔。警方接報到場翻查閉路電視追查女子行蹤，並相信她已返回慈雲山慈正邨正暉樓的住所。

警方及消防員破門而入，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名姓黎（50歲）女子，她涉嫌企圖行劫被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區重案組跟進。據了解，涉案女子有精神病紀錄。

港人揼骨聖地羅湖皇室假期疑執笠 400員工被拖糧國慶討薪

曾是港人北上消費熱點的深圳羅湖「皇室假期」水療會，傳出倒閉消息。約400名員工被拖欠3個月工資，社保同時被欠繳，逾百人連續兩日在已「熄燈」的會所門外示威追薪。有員工聲稱老闆已失蹤。與此同時，不少網民在社交平台反映，自己在該會所的儲值卡內仍有餘額，擔心無法追回。

蔡天鳳母透露月獲家用過百萬 指蔡與鄺港智讀國際校認識

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，控方讀完同意案情後，傳召控方首名證人，蔡天鳳的母親張燕花開始作供。

蔡母透露姓蔡的第二任丈夫，原本有3間酒樓，後來結束生意並到海南島發展，每月寄回家的家用亦過百萬元。她又透露，蔡天鳳在國際學校讀書時認識鄺港智，她知鄺父揸的士，她指鄺港智當時自稱家住九龍塘。

澳門Apple店玻璃門被砸 內地男潛逃後再入境被捕

上月iPhone 18系列在澳門開售期間，澳門倫敦人路氹城發生Apple門店玻璃門遭人瘋狂砸毀的事件。澳門司法警察局於10月4日表示，涉案的內地男子已於10月3日經青茂口岸再次入境澳門時被司警截獲，現已被依「加重損毀罪」移送檢察院偵辦，初步估算店舖損失約30萬澳門幣。

湖南男被狗咬不打針1個月後亡 死前拍片後悔慳錢送命

近日，湖南瀏陽市一名男子被狗咬傷，因為想節省2000元（人民幣，下同）未打瘋狗症疫苗，未料一個月後病發離世。男子離世前錄製影片，提醒親友若被動物咬傷，務必第一時間打疫苗。

啟德醫院即日起首階段投入服務 一片看清預約方式等

啟德醫院交通｜啟德醫院啟用日期｜啟德醫院幾時開？啟德醫院喺邊？啟德醫院點去？啟德醫院有什麼服務？啟德醫院首階段服務將於下月展開，其中，家庭醫學綜合中心今日（5日）起投入服務，而內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科的專科門診服務，以及專職醫療、診斷和放射治療等配套服務亦將會陸續轉移至新醫院。市民可通過醫管局手機應用程式「HA Go」或電話預約系統預約家庭醫學診所門診。

運輸署早前表示，為配合啟德醫院首階段投入服務，將分階段實施交通及公共運輸安排，便利病人、照顧者、訪客及員工等。啟德醫院交通、前往啟德醫院巴士線，一文看清。