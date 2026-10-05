蔡天鳳案｜蔡欲賣樓安排子女轉校到屯門　蔡母稱鄺球「要打要殺」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花上午作供提及蔡家與鄺家關係後，下午作供時開始講及蔡嫁入譚家後的情況。蔡買入加多利山單位，以給她與鄺港智所生的兩名子女居住，並作投資，買樓款項出自譚家。而登記業主為鄺球，張解釋：「當時同鄺家商量好，買畀細路仔住。」後來蔡想安排女兒轉校到屯門，欲賣掉加多利山單位，惟蔡與鄺家提及時引發爭執，張形容鄺家「全家都唔肯。」鄺球甚至「要打要殺」，不肯交出單位。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母透露，蔡天鳳（Abby Choi）2016年嫁入譚家，並獲贈4200萬元的豪宅 。（影片截圖）

蔡天鳳母親張燕花形容譚家極之富有，又透露加多利山單位的資金，其實來自譚家，明言無可能送給鄺家。(梁鵬威攝)

以譚家款項買加多利山單位

張燕花下午供稱，譚方駿父親（即蔡天鳳老爺）愛錫蔡天鳳，給錢蔡天鳳投資。譚家多年間合共給了蔡約3億多元，蔡的戶口則有約1億元。

張續指，蔡嫁入譚家時，獲譚父送贈一個單位。蔡天鳳曾向張透露，該單位價值達4200萬元。

2019年，蔡想買入加多利山的單位，以給她與鄺港智所生的兩名子女居住，並作投資，購買該單位款項出自譚家，但譚父對此不知情。蔡天鳳曾向張透露，加多利山的單位標價7200萬元，實質樓價為6800萬元。此外，單位全程裝修及購置物品，花費900多萬元，是蔡天鳳出資。

與鄺家商量好加多利山買給小朋友住

該單位的登記業主為鄺球，張解釋：「當時同鄺家商量好，買畀細路仔住。」同時，蔡天鳳當時已手持物業，若以她名義再購入加多利山，需支付900萬多元的稅項。主控郭莎樂問，當時是否相信鄺球，若有需要會交出單位，張回應：「佢自己都話肯定畀」，承諾隨時作出配合。

除了兩名孩子，蔡聘用的兩名傭工、鄺港智的母親李瑞香亦居於此。當時蔡和譚幾乎每天去到該單位，蔡會陪到子女入睡才離開。鄺球亦經常出現，但沒有留宿。

蔡母指蔡天鳳買下加多利山的單位，當時與鄺家講明，是給她與鄺港智(圖)所生的兩個孩子住。(資料圖片)

蔡母又指，次被告鄺球也常上單位，但不會留宿。(資料圖片)

無可能送單位給鄺家

被問及是否有意把該單位送贈予鄺球，張回應：「冇可能，全家(鄺家)都食我哋。」她亦強調，鄺家未有就購入該單位支付分毫，又重申：「(鄺家)一樽奶粉都冇，一餐飯都冇，全家都係Abby（蔡天鳳）幫，個個都畀過錢幫過。」

要求搬入屯門 鄺家全家不肯

張稱，女兒與鄺球的關係在2020年6月轉差，並解釋蔡想安排女兒轉校到屯門，欲賣掉加多利山單位，安排兒女及李等搬入屯門，方便上學。惟當蔡與鄺家提及時引發爭執，鄺家：「全家都唔肯。」張亦親自致電鄺家，鄺球甚至「要打要殺」，不肯交樓。

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