蔡天鳳案｜蔡母稱對鄺家「有求必應，幫佢哋多」　鄺球聞言冷笑

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，控方讀完同意案情後，傳召控方首名證人，蔡天鳳的母親張燕花開始作供。張透露，蔡天鳳為鄺港智誕下兩子女，鄺家一罐奶粉都沒有出過錢。2015年，鄺港智曾指蔡天鳳無給他錢，兩人因而吵架並分開，但兩家人保持聯絡，維持良好關係。張形容：「從來未食過佢鄺球一家一餐飯，飲茶都冇。」形容蔡家對鄺家的態度是：「有求必應，幫佢哋多。」鄺球聞言冷笑。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花今早起在法庭作供。(資料圖片/梁鵬威攝)

蔡天鳳母親透露蔡天鳳(圖)在國際學校讀書時認識鄺港智。(Abby Choi IG)

蔡母說，她當時所知，次被告鄺球是駕駛的士的。(資料圖片)

第三被告鄺港智當時自稱家住九龍塘。(資料圖片)

蔡天鳳的母親張燕花作供時指，蔡天鳳就讀國際學校時認識鄺港智。蔡於17歲時和鄺拍拖，鄺港智自稱家住九龍塘，但張從沒有去過，不知道是什麼類型的住宅。

鄺港智18歲時，搬到張一家的單位同住，隨後蔡天鳳懷孕。當時蔡天鳳稱：「死啦，仲返緊學，點算。」張指，鄺港智稱很愛蔡天鳳，她覺得既然兩人相愛，她願意供養外孫。

指鄺家一罐奶粉都無買過

張指蔡天鳳先後為鄺港智誕下兩名子女，兩人再搬至張對面的單位，並聘請傭工。當時兩人的開支由張和其丈夫提供，鄺球一家則「奶粉一罐佢哋都冇買到」。

認為鄺家無錢 探孫都好匆忙

張指，鄺港智與蔡同居時沒有工作。鄺球夫婦則間中會探孫兒，張形容鄺球夫婦：「探到好匆忙，睇吓就走人。」主控官郭莎樂（Charlotte Draycott SC）問張，是否知道鄺家的經濟狀況，張說：「梗係無錢啦……一蚊錢都冇畀過自己個孫。」

蔡母指蔡天鳳(圖)懂投資，又會做名牌袋及錶的買賣，並有做模特兒，指女兒好聰明。(網上圖片)

指蔡及鄺港智講好再見亦是朋友

張指，2015年，鄺港智曾指蔡天鳳無給他錢，雙方發生爭執並分開。蔡起初未能放下分歧，之後兩人繼續聯絡，因為「大家講好咗再見亦是朋友。」

張指蔡家對鄺家態度是有求必應

張續稱，無論是女兒或她本人，和鄺家也保持良好關係，兩家人會一同吃飯。鄺家亦會到張的家鄉海南旅行，機票費用由蔡家支付，張在海南有地皮和別墅，鄺家會入住其別墅；若住海口，他們住酒店亦由蔡天鳳支付住宿費用。

飲食方面，張指鄺家：「食嗰啲從來未試過(畀)。」又說：「咁多年從來未食過佢一餐飯嘅錢……去嗰時就搵我，香港又好大陸又好，從來未食過佢鄺球一家一餐飯，飲茶都冇。」她形容，兩家當時關係良好。張形容蔡家對鄺家的態度是：「有求必應，幫佢哋多。」鄺球聽畢冷笑。

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