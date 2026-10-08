蔡天鳳案｜辯方讀資產指3戶口僅有600萬　質疑網紅月入少難買豪宅

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續接受辯方律師盤問。代表鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)逐一讀出蔡的資產紀錄，指蔡沒有保險箱、其於粉紅佳人（集團）有限公司持有一股，而一股並不值錢。

戴奧偉又指，蔡天鳳任模特兒和網紅的收入其實不多，每月少於1萬元，而辯方指根據文件，蔡於星展銀行戶口的款項為少於350萬元，花旗戶口則有200多萬元，渣打戶口的款項則少於100萬元。

對於張燕花周三（7日）供稱，蔡天鳳原本打算購入一個價值約2000萬元的屯門單位，辯方指蔡未有足夠款項購入。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花（白衣)繼續出庭作供。（陳曉欣攝）

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，隨後被發現被殺及被肢解。（蔡天鳳IＧ）

張燕花指鄺港智(圖)無錢，要甚麼都叫張買。(資料圖片)

張燕花又指的前家姑李瑞香(左)照顧孫兒有人工攞，張早前透露，蔡亦請了鄺港傑(右)當司機。(網上圖片)

張燕花曾供稱譚家曾給蔡約3億元 辯方質疑應是8000多萬

張燕花今日在辯方盤問時指，蔡天鳳丈夫譚方駿的父母視蔡「寶貝一樣」。就她日前供稱，譚家曾給蔡約3億元，張今補充說，她見過相關支票，金額約為4000多萬、1000多萬元。辯方指，譚家多年間給予蔡，應是8000多萬元，張回應指：「我見就係成億，有時現金。」同時蔡獲贈加多利山單位。

代表鄺球的大律師戴奧偉(白衣)質疑蔡天鳳並非如張燕花所述般有錢。(朱棨新攝)

母不同意蔡模特兒月入少於$1萬：佢話個個好錫佢、好多嘢畀佢做

辯方之後指，蔡任模特兒和網紅的收入其實不多，每月少於1萬元。張回應：「佢賺幾多，真係無講。」但強調沒有可能月入少於1萬元，稱：「佢話個個都好愛錫佢，好多嘢畀佢做。」

辯方又指，根據蔡在星展銀行的戶口，她於2019年1月前，每月收入少於25萬元，該些款項大都來自丈夫的飲食業生意，指蔡每月收入不多。張回應，以她所知，女兒的收入：「唔係咁少。」

辯方續指，譚家自2020年起，已沒有再給蔡大額款項，張稱不知道此事，但指「譚家好好」，每月都給錢其女兒。她又指，蔡自2017年起，已開始承擔她和鄺港智所生兩名子女的生活費用，張有時會支付兩孫的補習費用。

張指蔡曾告知她，會把款項放入銀行的定期戶口，亦會買股票。辯方指蔡於2019年投資股票，但於2023年時已虧損。張稱未有聽聞女兒提及此事，並指女兒去世前曾給她500萬元，並稱是做生意賺來的。

3銀行戶口總款項約有600萬元 辯方質疑不夠錢購屯門2000萬元單位

張亦指，蔡天鳳去世後，她是其中一名遺產管理人。辯方指根據文件，蔡於星展銀行戶口的款項為少於350萬元，花旗戶口則有200多萬元，渣打戶口的款項則少於100萬元。就張昨供稱，蔡原本打算購入一個價值約2000萬元的屯門單位，辯方指蔡未有足夠款項購入。

辯方繼指，蔡於粉紅佳人（集團）有限公司和「Bear Bear Snack Limited」，分別持有1股和1萬股，兩者都不值錢。此外，蔡持有3600股滙豐銀行、8.25萬股電能實業和16.4萬股中國儒意，以3間公司於2023年2月時的股價計算，其價值分別為20萬、5百萬和35萬元。

物業方面，蔡持有曼克頓山單位和兩個車位。張又透露蔡替4名子女各買一份保險，替張則購買兩份保險。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供