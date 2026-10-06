蔡天鳳案｜辯方指鄺球當業主因鄺家曾出資　蔡母即說：NO NO NO

撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，主控郭莎樂下午問蔡天鳳的母親張燕花完畢，並開始接受代表鄺港傑的大律師蘇寶力(Trevor Beel)盤問。

律師質疑，為何加多利山的物業，不用蔡母或蔡的丈夫譚方駿登記，蔡母張燕花重申，那時討論得出的安排，律師繼而指出，該些物業都用鄺球登記，因為鄺家曾出資，張即回應說：「No no no no no，一切講證據。」又說：「都唔係佢嘅，講明隨時可以攞番，輪唔到佢話事。」

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【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花接受辯方盤問時，承認蔡天鳳(右)及鄺港傑(左)份屬好友。(網上圖片)
律師又透露，首被告鄺港傑曾在美國留學。(資料圖片)

律師指蔡與鄺氏兄弟等人喜歡去澳門

大律師蘇寶力(Trevor Beel)先問及蔡與鄺港傑的交情，張承認她與鄺熟絡，她知道鄺港傑曾留學，但不知對方在2011年至2015年在美國讀書。張也知道，蔡、鄺港傑及譚方駿份屬好友，經常結伴外出，一起為蔡慶生。Beel指，蔡等人會一同去澳門。但張稱聽蔡說，只是鄺港傑喜歡去澳門。

張入住蔡獲贈的曼克頓山單位

張另確認，她與蔡天鳳曾住黃埔花園，鄺港智在2008年亦搬來住，後來鄺與蔡天鳳結婚後，鄺港智夫婦搬到黃埔花園另一單位居住，張則與兩名兒女同住，張也請了2名工人幫忙照顧。張亦透露，譚父把曼克頓山單位送贈蔡天鳳後，蔡和丈夫與譚家同住，張則搬入曼克頓山的單位。

李瑞香等則先後居於海逸豪園及維港．星岸

張亦指，李瑞香、蔡和鄺港智所生的子女，先後居於和海逸豪園及維港．星岸，之後才搬至加多利山的單位。

律師質疑為何單位不用蔡母當業主

律師質疑，蔡把加多利山單位登記在鄺球名下，聲稱是為避稅，質疑張與蔡天鳳的關係亦密切，為何蔡天鳳不將單位寫在張的名下？張解釋，黃埔花園是她名下的物業。律師即指該單位是張丈夫的物業。張反駁：「錯喇，聯名㗎。」辯方「講大話」。

律師又指，物業寫在鄺球名下，因鄺家曾出資，鄺家認為那時非出售物業的好時機。(資料圖片)
張燕花聞言即稱：「NO NO NO.」又指單位不是鄺家的，輪不到他們話事。(梁鵬威攝)

辯方指物業寫鄺球名下因鄺家有出資

律師續指，既然蔡視加多利山單位作為投資項目，何不寫蔡丈夫譚方駿的名？張重申，該決定經大家商量，張說：「因為其他嘢都有畀佢嘛，海南投資都係鄺球個名。」律師指出，物業之所以寫鄺球名下，因為鄺家有份出錢。張即說：「No no no no no，一切講證據。」

蔡出售物業時非好時機

律師續指，張理解加多利山屬短期投資，只要價錢好就會賣，但蔡欲售樓時正值新冠疫情高峰期，樓市衰退，不是賣樓的好時機。張答：「唔係好嘅時間，咁樣嗌交嘛，選擇賣啊嘛。」辯方再指，當時香港實施旅遊限制，內地人無法來港，那時並非賣樓的好時機。張說因那時：「未攞到錢。」

張指鄺球在單位無利益輪唔到佢話事

律師指，鄺球就加多利山單位有權益，當時樓市差，因此他不想賣樓。張即反駁：「都唔係佢嘅，有咩利益。講明隨時可以攞番，輪唔到佢話事。」

【蔡天鳳案・專頁】

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蔡天鳳 Abby Choi
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