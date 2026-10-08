蔡天鳳案｜鄺球加多利山出資一半？　蔡母：嘩！咁同殺人有咩分別

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭謀殺肢解案（HCCC 198/2025），代表鄺球的大律師戴奧偉今午（8日）盤問蔡天鳳的母親張燕花時，亦提到其辯方案情，指鄺球離開警隊轉從商，並指鄺球有支付加多利山單位的一半資金，張聞言說：「嘩！咁同殺人有咩分別啊，買咗呢層樓畀仆街全部攞埋啦。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花一再指把單位寫鄺球名是蔡天鳳的決定。(網上圖片)

辯方指鄺球離開警隊便北上做生意，並把所得都投資在加多利山單位。(資料圖片)

辯方指加多利山單位鄺球出資一半

大律師戴奧偉下午盤問張燕花時指出，若以張的說法，蔡為避印花稅而找他人掛名擁有單位，指此舉可能違法，更可能要罰三倍稅款，張即回應說：「咁呢啲我真係唔知。」重申這是蔡的決定，又指當時各人關係良好，大家信任對方，即使鄺球不簽授權書。辯方續問，若鄺球只是掛名業主，是否沒有任何利益。張指鄺球日常也獲生活費，全家都獲得照顧，又重提鄺港智亦取了7000萬元做生意。

辯方質疑鄺球把生意所得投資加多利山

辯方向張指出，鄺球在加多利山有支付部份款項，張即反駁說：「叫佢攞出證據吖嘛，屋企個電線、裝百幾蚊wifi嗰啲都冇俾過，全家都係（蔡家）出糧俾錢㗎。」辯方指，鄺球在內地有生意，所賺的錢用作投資加多利山單位。

庭上透露，涉案的加多利山單位，在2019年購入時逾6000萬元。(資料圖片)

蔡天鳳母親張燕花（白衣）聞辯方指鄺球出資一半，即說：嘩！咁同殺人有咩分別。（陳曉欣攝）

張反問那為何鄺要寫委託書

張隨即反問：「有咩證據呀？」又說：「嘩！咁同殺人有咩分別啊，買咗呢層樓畀仆街全部攞埋啦。」張又問：「如果樓係佢嘅，佢點解寫委託書呀。我話要報警佢就寫，如果係佢嘅，有證有據使乜寫啊？」

張指鄺球甚麼都得不到

張又指，蔡稱若單位「轉名」要花費幾百萬元，寧可把單位減價出售。她指賣車亦是相類情況，張說：「百幾萬架車，30萬就賣，就係想收返嚟。」她謂：「鄺球自己侮辱自己，乜嘢都得唔到。」

張與女兒曾討論譚家多富有

辯方又引述蔡和張的微信對話，蔡在其中一段話稱：「別人以為他爸很有錢，但係他爸就是說，阿駿已經花了很多錢了，他爸還是有一些錢，沒有幾個億還是有的。」辯方問，兩人是否討論譚家多富有，張說當時只是開玩笑，又稱：「我點知(譚家)有幾多錢啫。」

辯方指加多利山單位鄺球出資一半

辯方最後指出案情，指鄺球從沒揸過的士，他離開警隊後，在2003年至2023年間北上營商。鄺球在加多利山單位支付了一半樓價，還有深圳的勞斯萊斯、七人車，都是由鄺球出資。張否認，重申鄺球出資買加多利山是：「冇可能。」

辯方指蔡天鳳的後父(圖)無給錢蔡天鳳，蔡母否認說法。（陳曉欣攝）

辯方指蔡父常欠債

辯方再指，鄺球從無打過蔡，無威脅過蔡家。張反駁：「有打，有打。」辯方亦指，張的丈夫常欠債。張聞言問是指蔡楚生還是其首任丈夫。辯方澄清是蔡，張否認，並說：「從來好多人差佢錢就有，佢無欠人錢，佢人品好好架，好爸爸。」

指蔡父無給錢蔡天鳳

辯方又指蔡楚生從來沒給錢蔡天鳳，張否認並說：「唔好咁樣講呢啲嘢。」又不同意蔡天鳳只收過譚家約8000萬元及曼克頓山單位，又說：「唔止咁多囉，阿女話畀我聽就絕對唔止咁多囉。」

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蔡母作供