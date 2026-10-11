今日新聞8分鐘｜男子港鐵遇查罵警被捕 ｜元朗5人MMA兩女互扯頭髮

青沙公路平治陷火海 男司機女乘客下車逃生

青沙公路有車起火。今日（10日）晚上10時40分，一輛平治私家車沿青沙公路往九龍方向行駛，途經近葵涌八號貨櫃碼頭時，私家車車頭突然冒煙，繼而陷入火海，男司機將車停在路肩位置，並和女乘客立即下車逃生，途經駕駛人士同樣見狀，報案求助。

梅艷芳骨灰疑被盜重案組跟進 3個月未有進展

昨日（10月10日）是已故樂壇天后梅艷芳63歲冥壽，梅艷芳國際歌迷會昨日發文指，今年7月18日去拜祭時，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近3個月仍未尋回，呼籲廣大市民提供線索及合力尋找。

警方今日回覆《香港01》查詢時指，7月18日接獲報案，指存放在大嶼山昂坪一寺廟的物品懷疑遺失。經調查後，案件列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。

灣仔港灣道男子疑坐商廈欄杆 失平衡由1樓墮地亡

昨日（10日）晚上10時25分，警方接獲報案，指一名47歲趙姓男子在灣仔港灣道30號對開，突然從高處墮下，當場昏迷。救援人員接報趕至，發現事主仍然不省人事，隨即由救護車將他送往律敦治醫院搶救，最終不治。警方經調查後，懷疑事主在上址欄杆意外墮下，死因有待驗屍後確定。

港鐵深水埗站男子遇查 爆粗罵警收告票被捕

Threads流傳3段影片，顯示3名陣軍裝男警包圍一名非華裔男子，該名「咩呀？唔畀佢整囉，唔X識睇呀？」，警長隨即警告其行為構成「公眾地方行為不檢」，但男子情緒繼續激動，爆粗反駁指控遭該名警長用粗口對待，「你X我老X啱啱」、「告我行為不檢，含X啦你」，眾警不斷勸喻他保持冷靜，但男子越來越大聲「你冷靜啲」，警長立即表示作出第一次口頭警告，男子繼續指控被警長「X我老X」，但該名警長否認，男子揚言拍片紀錄。

另一段影片，雙方繼續對峙，男子仍然保持囂張，聲稱「我無講粗口，我講個X字，唔X得呀？」、「唔通為咗你哋3個，改我講嘢方法？」、「你以為（我係）Kai子，我就唔係Kai」、「你要做我，你行出去瞓」。

元朗街頭MMA 5人大混戰兩女互扯頭髮

元朗發生街頭大混戰！網上流傳兩段影片，可見元朗街頭有5名男女拳腳相向，惹來大批市民駐足圍觀。互毆者當中有人大叫「你打我老婆？」，亦有女子高呼「佢扯我頭髮！」有途人嘗試分開各人不果，更多人則是在旁駐足圍觀。據知事發在今日（10日）下午，惟警方到場時，涉案者已全部散去。

單車節路線首加入中九龍繞道 李慧詩笑言已退役「有點辛苦」

旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（11日）舉行，「打頭陣」的56公里組凌晨5時多起步，路線涵蓋「五隧三橋」，新開放的中九龍繞道首次獲納入其中；整個賽事吸引超過6,000人參與。參加56公里組的「牛下女車神」李慧詩笑言自己已是退役運動員，所以駛到中九龍繞道的上坡路段時有點辛苦；但今年不大風，所以在橋上的路段踏得很順利。她又指，今年活動起終點遷往西九文化區，令活動更添嘉年華氣氛。

新皇崗口岸啟用儀式深圳舉行 李家超與深圳市長等主持

重建後的新皇崗口岸明天（12日）啟用，今日（11日）在深圳方口岸舉行啟用儀式。行政長官李家超、廣東省人大常委會主任黃楚平、深圳市委書記靳磊、深圳市市長李運等出席。李家超表示，口岸啟用有三重意義，包括體現落實國家規劃、實踐制度創新、促進跨境流動。他感謝廣東省政府和深圳市政府支持皇崗口岸重建，特別是深圳市政府承擔重建項目的設計和建造費用，發揮港深兩地緊密合作、互利共贏的精神。

公務員跳Point要拉Curve 首期涵100職系涉逾4萬人

公務員事務局本月起會推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作」。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）表示，第一期涵蓋100個職系，涉及約4.1萬人，職系數目佔整體二至三成。惟目前難估算最終有多少人不獲發增薪點。

問到有6萬名公務員已達頂薪點，外界關注他們會否被用作「交人頭」，楊何蓓茵強調毋須擔心，指這批人普遍是部門關鍵人物，若不由分說便被評為最低的3個評級，恐打擊士氣影響部門運作，相信精明部門領導不會這樣做。

比利時反緊縮政策示威爆衝突 警方出動水炮車及催淚彈驅散

比利時首都布魯塞爾10月9日有數萬民眾示威反對政府財政緊縮政策，部份地區爆發警民衝突。外媒引述目擊者稱，有蒙面、身穿黑衣的示威者向警察投擲石頭及其他物品，警方則出動水炮車及催淚彈作出驅散。