鄧炳強：999將增實時視像功能　利用AI排序報案優次　2028年啟用

最新一份《施政報告》提出改善999緊急求助電話服務，保安局局長鄧炳強今日（17日）在電台節目中透露，市民日後可透過一直常用的通訊軟件，例如WhatsApp和微信等，即時向999控制中心提供現場的聲、影、畫資料，讓控制台人員能更準確掌握現場情況，從而更精準地調派救援資源。有關新功能料在2028年正式啟用。



保安局局長鄧炳強指，市民日後可透過常用的通訊軟件，例如WhatsApp和微信等，即時向999控制中心提供現場的聲、影、畫資料。（警務處警聲網頁圖片）

消防通訊中心熱線已增至60條

鄧炳強接受港台節目《星期六問責》時，透露市民日後可透過常用的通訊軟件，例如WhatsApp和微信等，即時向999控制中心提供現場的聲、影、畫資料。他又指，新功能料在2028年推出，亦會為前線人員提供適當訓練。

針對早前宏福苑聽證會揭露，999報案中心當時設有207條線，但消防通訊中心僅得30條線，導致大火當日求助電話由警方轉駁至消防時出現樽頸，鄧炳強回應指，現時消防通訊中心的線路已增加至60條，並會在短時間內進一步增至100條。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片／李可榆攝）

「銳眼」閉路電視計劃 商場CCTV將快駁入警系統

他補充指，未來的999服務亦會即時將報案資訊傳送至消防處，讓消防控制中心能夠在同一時間與報案人交談並觀看現場視像；同時，當局亦會引入AI人工智能技術，將不同類型的報案按優次順序排列及分流處理，例如火警等緊急事故會獲得優先處理。

此外，鄧炳強亦提及警方的「銳眼」閉路電視計劃，指目標在2028年完成安裝6萬支鏡頭，目前整體進度理想。計劃至今已協助偵破超過2,000宗罪案，包括嚴重謀殺案和行劫案，成效顯著。他透露，當局很快會將商場的閉路電視鏡頭接入警方系統，並強調所有相關舉措均嚴格合乎《私隱條例》要求。