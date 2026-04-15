宏福苑｜999遇「斷訊」警紙本Fax消防跟進　揭警、消兩系統無接駁

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。聽證會上展示錄音，顯示有999求助個案在警方轉駁予消防期間斷訊，黃思律指其中一個跟進方式是以紙本形式將資料傳真予消防，又確認警方及消防之間的系統是沒有接駁。做法遭委員會首席代表大律師杜淦堃質疑欠效率，黃同意可改進，稱會與警方一起作檢討，完善機制。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。

聽證會上播放了多通助電話，其中一通是曾作供的證人王嘉婉。她是宏福苑大火期間，第一個致電999報案的居民。她撥通電話24秒後獲警方接聽，提到宏昌閣十樓「成個走廊都係煙，棚架燒著咗」。接線生表示，「駁緊消防」，着王先到安全地方，其後50秒，都僅得「嘟」聲，未能接駁予消防，最後王掛斷電話。

黃思律表示，在此情況下，警方可以紙本形式將資料傳真予消防，但同意委員會首席代表大律師杜淦堃所指，做法欠效率，「最好是系統轉移資料」。

杜淦堃：Fax機已被淘汰 消防黃思律認同用今日標準有改進地方

就杜淦堃指，「Fax機已被淘汰」，黃指，無認知何時開始使用傳真機，但早在2010年代已使用，又指以往傳輸資料方法不多，對比電話，「Fax是好少少」。用今日的標準，他認為有改進的地方。黃又確認，警方及消防之間的系統是沒有接駁。

杜淦堃又關注，求助者掛線後 ，警方將資料口述轉予消防的做法。黃指是正常做法，如警員等不到消防接通，便會用傳真。黃又同意，無雙方同意機制，應如何將信息交給消防。他表示，警方可用電話、或透過其他電話線、或Fax通知。

杜淦堃關注轉交資料有何指引，提到當日不少求助個案將轉駁予消防時斷訊。黃稱無就警員做法有任何程序或指引，又說「所有嘢有白紙黑字當然最好」，但消防入職訓練時與警察方面緊密聯繫，「當然可以寫（指引），但係咪要就住每一個動作寫低呢？唔係。」

若求助電話未及接駁消防應如何處理？黃思律：會與警方一起檢討

委員會主席陸啟康指，今次顯示現有機制出現樽頸，問到是否機制列明，若求助電話未及接駁消防應如何處理。黃表示，會與警方一起作檢討。他又同意杜淦堃指，現時機制只靠習慣，並稱會完善機制。