999接報哮喘翁被困宏盛閣　50分鐘才有紀錄　消防同意有改善空間

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會播出多段警方999報案中心當日收到的求助錄音，其中一段是一名有哮喘的長者被困，由孫兒老師代為致電報案。



根據紀錄，該個案報案後50分鐘後消防才有紀錄，顯示消防在現場才收到求助，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律稱有機會以不止一個途徑接收到報案人資料，不一定只透過警方傳真資料，紀錄亦不會將全部求助方法列出，但同意有改善空間。



委員會首代表大律師杜淦堃表示，理解若獨立委員會只列出部份個案，可能會令人質疑是否「雞蛋裏挑骨頭」，但他指原意並非如此，亦強調要對消防處人員公平。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，上午由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。

教師電999稱有學生患哮喘爺爺被困 接線生指會代為通知消防

聽證會展示個警方疑似未將求助交至消防的記錄個案，當日警方在大火當晚的9時22分接到宏盛閣2802室的求助。報案人是老師，稱學生患有哮喘的爺爺被困，接線生指，會代為通知消防。

大火當晚999接到宏盛閣（中）有人被困求助，報案人是老師，稱學生患有哮喘的爺爺被困。（資料圖片/香港01記者攝）

消防處黃思律認為將通話即時駁至消防是最好做法

對於接線生的做法，黃思律認為將通話即時接駁至消防是最好的做法，指被困人士有哮喘，難以用傳真表達。他同意，尤其被困人士有哮喘，與救火救人是有關係。

委員會首代表大律師杜淦堃又展示消防收到求助列表、消防何時處理。列表顯示，消防在下午10時11分， 即報案後50分鐘，消防才在現場接到該求助個案相關訊息。

黃稱，消防有機會以多方途徑接收到報案人資料，不一定只透過警方傳真資料，紀錄亦不會將全部求助方法列出，但消防和警方處理求助個案上的溝通，有改善空間。

只列部份個案或令人質疑雞蛋裏挑骨頭 杜淦堃：只想探討如何優化

杜淦堃其後表示，如獨立委員會只列出部份個案，可能會令人質疑是否「雞蛋裏挑骨頭」，但他指原意並非如此，亦強調要對消防處人員公平。而宏盛閣2802室的個案，該居民最終凌晨4時獲救，可惜傷重離世。杜淦堃指，不論救火或救人，「每一個電話都好緊要」，強調只想探討如何優化機制。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）及團隊。（任葆穎攝）

庭上又播放另一段有婆婆凌晨4時報案，她其後被獲救，但最終傷重離世。杜淦堃關注，如居民知道火警，接線中心是否可以直接轉駁予消防？黃指，火警涉及人命傷亡，警方亦要出動，未必是很好的做法，但可以探討是否可以同時間駁兩邊。

就火警另設電話熱線？消防處黃思律稱999易記：警方幫了我們好多

被問到可否就火警另設電話熱線，黃指999是政策，容易記得，而999有地方可改進，但在一般溝通等大部份情況，「都幫了我們好多」。黃又同意，對前線的培訓有改善空間。