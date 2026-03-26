宏福苑聽證會｜首名打999居民憶接線等好耐　「冇諗過線路繁忙」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人，另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供。



王嘉婉是當日首名報案居民，她作供時憶述當日逃生情況，指第一次打999時線路䌓忙，「咁點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙」。她又說希望可找出火警原因，即使機會可能好渺茫。



咁點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。 居民王嘉婉

王嘉婉是當日首名報案居民，她作供時憶述當日逃生情況。(楊凱力攝)

大廈曾張貼通告指有工人吸煙

王嘉婉一家住在宏昌閣，她在聽證會上說在2016至2017年搬進宏昌閣，沒見過有工人食煙，但自從大廈外牆搭棚後，有時會有煙味從窗戶傳入屋內，主要是在廚房位置。她未曾就此投訴過，但大廈有張貼通告指有工人吸煙。

王嘉婉指火警當日她在家，約下午2時50分聞到煙味，她以為煮燶食物，嘗試尋找煙味源頭，但不果。其後聽到窗外有工人大叫「火燭」，她開窗時見到有些煙，但不見火光，於是決定離家。

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（資料圖片)

首位打999居民 只聽到「線路䌓忙」

她續說行出門外時，見到一個男人拿着銀包，不發一言地從另一邊跑過來，然後行落樓梯；對面兩戶鄰居同時開門，她問對方是否聞到「好臭」，對方引述管理處人員說話，稱「棚架焫著嘢」。

王嘉婉指她嘗試打999報案， 但等了很久才有人接聽，「我第一次打999係線路䌓忙」，她又打兩、三次報案熱線。委員會主席杜淦堃指根據資料，她是首名報案的居民，王嘉婉聞言略為激動指，「咁點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙」。

她接着說報案時向報案中心指「聞到好臭」。聽證會第一日曾播出多名居民報案錄音，其中一段錄音中，有宏昌閣2701室居民報案求助，求助者慌張表示很大煙，並稱單位內有兩名老人家，接線人員詢問「你要警察定救護車？」。

另有有求助者至少等了1分鐘仍無人接聽，電話最終被接通，但999接線生一度向消防員提供錯誤地址信息。杜淦堃當時質疑，處理999緊急電話求助的流程有改善空間，或未能迅速應對火災等即時危險。(詳見另稿)

王嘉婉又表示，她在報案後經樓梯逃生，但當時覺得有迫切性跑，直至經過不知哪一層，她見到三道紅色窗，之後再行下去，一開門「嘭」一聲就見到大火，感到害怕，於是開始跑起來。她補充指紅色窗是新窗，10樓層則是木板。

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五分鐘落樓逃生 離開大堂回望 火已燒到頂

至下午約2時55分，她成功到達大堂並跑出公園，然後致電家人。王嘉婉指她到達大堂時，有4個人，包括保安看着她，她大叫「火燭」後便離開，「我擰轉頭，火已高過宏昌，已經燒咗頂」。

王嘉婉指她家人住在廣福邨13樓，據其所說，當時見到火勢已高過宏昌閣，亦見到消防員嘗試滅火，但消防灑水高度只及1樓，2樓已不夠高。然後見到一樓着火，整個窗都是橙色的，接着火勢已燒至3樓，棚網亦燃燒起來「成幢著咗」，她指當日目擊火種「飄完一幢再一幢」。

最後，王嘉婉表示雖然機會好渺茫，但仍希望可找出火災成因。「可能好渺茫，但可以搵到邊個造成？消防處、其他部門？可以搵到點解當時唔夠水？如果一開始夠水，可能沒有蔓延得咁快」。

《香港01》宏福苑五級火專頁

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