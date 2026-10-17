今日新聞8分鐘｜5男尖沙咀街頭追打互毆｜妻報警遭夫盜45萬勞力士

坪石邨爆水管水柱沖天 保安擋水助職員關掣

牛池灣坪石邨紅石樓今日（17日）凌晨爆食水管。有街坊在Threads表示，「凌晨先嚟爆，00:00噴到01:20，終於完，16樓以下停食水，唔知幾時先有返」，同時上載兩段影片，可見紅石樓地下有大量清水猛烈向上噴射，形成高聳水柱，高達10層樓，部分水花四散，再沿大廈外牆向下傾瀉，猶如瀑布，水勢相當猛烈，現場水花四濺，地面亦出現大量積水。

另一段影片可見，大量清水直瀉地面，不斷濺起水花，樓下一片濕漉漉，現場有2名男子站在水流附近，其中一名身穿制服的男子是保安員，他雙手舉起、手持物件，為旁邊的房屋署職員擋水，以便對方關上水掣；隨着水掣關上，水勢越來越弱，但兩人已全身濕透。《香港01》今早所見，紅石樓食水已回復正常，有保安查看涉事位置。

6男女持釘槍闖土瓜灣唐樓 毆傷女住戶掠$3000及手機

土瓜灣發生襲擊及盜竊案。今日（17日）上午約7時05分，據報3男3女前往永耀街3號唐樓一單位敲門，女住戶應門後，遭其中一名男子持釘槍襲擊、另外3名女子則腳踢並絆倒事主；眾人施襲後，即掠走3,000元現金及一部華為手機，逃去無蹤。43歲姓郭女事主手腳瘀傷，朋友代為報警，郭婦由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場可見，涉事單位外遺有血漬及紙巾；警員向屋內一名男子查問了解事件，一名女子亦在場協助調查。據了解，遇襲女事主與涉案人士認識，早前曾經發生糾紛。案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「盜竊」跟進，九龍城警區刑事調查隊第三隊正追緝涉案男女歸案。

遭丈夫偷45萬勞力士及Hermès袋 油塘女子嬲爆報警拉人

日防夜防，家賊難防。今日（17日）早上8時38分，一名34歲陳姓女子大義滅親報案指，懷疑丈夫在油塘崇信街6號Ocean One住所內，盜去其總值約45萬元財物。據知，當中包括一隻值約15萬元的勞力士手錶；2個Hermès及1個CHANEL手袋，手袋共值約30萬元。

人員接報到場，經初步調查後，該名40歲姓林男子涉嫌盜竊被捕，他現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。

尖沙咀街頭MMA 加連威老道數男追打互毆

機電署表示，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，已指令臺日覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝門框組件，又指臺日涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

iPhone Duo預購疑盜卡 記者被重覆碌卡、滙豐致歉：操作問題

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple首部摺疊式屏幕手機iPhone Duo，昨晚（16日）起預購，一度迅速被搶購至2027年1月23日才發貨。不過，與上月iPhone 18 Pro預購情況一樣，有市民投訴無買iPhone但信用卡被多次「碌卡」，亦有不少人指預購後再被「一碌再碌」懷疑被盜用。

《香港01》記者以滙豐Red信用卡預購iPhone Duo後，被重覆「碌卡」。滙豐銀行其後向記者致歉，解釋由於「操作問題」，部分在10月16日晚上的交易被重複處理，強調不是盜用，系統會自動安排取消相關重複的交易授權，預計需時一至兩日。

西九龍高鐵站現人潮 退休港人組團赴泉州歎美食遊山玩水

重陽節3日連假首日，不少港人選擇外遊。今日（17日）中午西九龍高鐵站人頭湧湧。有退休港人表示，將與中學同學一行12人到福建泉州遊玩4日3夜，「朋友介紹，聽講多嘢食，有嘢玩」。另有福建一家9口首次來港，會去旺角及維多利亞港等著名景點，又說「消費無上限，在自己能力範圍內就好」。

沉香投資疑為騙局 售場外股票認購樹木、警拘四人

馬來西亞人葉植森2013年在香港創立「BBB Group」，中文名是「好好好集團」。這公司聲稱在馬來西亞投資沉香產業 ，生產茶、枕頭、精油等產品，但同時推出多種財務產品、有「優先股」、又供人認購沉香樹，再自稱會到美國上市而需要集資。

實際上這間公司是層壓式吸納市民投資，美國上市的只是「場外交易」股票，苦主由入市至今，股價大跌99.99%，根本無在納斯達克等主板上市。公司已無法支付財務產品利息達11個月，騙局9月爆煲，多名苦主報警。警方接獲21人報案，涉及與這間公司有關的投資項目，涉款1400萬元。商業罪案調查科正以「串謀詐騙」調查。消息指，警方已展開拘捕行動，至今暫有四人被捕。

汕頭住宅大火12死 官方揭蚊香不慎引燃鋰電池爆炸

2025年，12月9日晚，廣東汕頭市有住宅起火造成12人死亡。廣東省政府成立調查組徹查火災事故原因。據屋主長子吳先生則稱，一家四代共20人住在起火住宅內，大火發生時他不在家，祖母、父母、兩名弟弟及弟媳，以及幾個侄子侄女共12人遇難，其妻和6個孩子則獲救。

10月16日，據新華社報道，經廣東省人民政府事故調查組認定，該起火災是一起因使用蚊香不慎引燃周邊可燃物，高溫導致鋰離子電池失控爆炸引發的重大生產安全責任事故。