精準扶貧｜政府推「幸匯」配對商界資源平台　首輪助劏房單親戶

政府今日（20日）宣布推出名為「幸匯」香港的社福項目配對平台，希望為商界與民間社福機構「牽線」，利用商界的資源及資金協助基層。平台即日開始接受首輪申請，邀請有興趣的社福機構同社企於下月29日前交計畫書。首輪配對目標群體包括劏房戶、單親家庭、全老人家戶以及照顧者。



政府今日（20日）宣布推出名為「幸匯」香港的社福項目配對平台。（資料圖片／高仲明攝）

「幸匯」配對平台主要落實今年《施政報告》同「五年規劃」提出「政、商、民」合作扶貧的構思。政府表示，在平台的角色類似「中間人」，希望集結商界的善意同民間的創意，令扶貧項目做得到位。

首輪配對對象包括劏房戶、單親家庭、全老人家戶以及照顧者。申請的項目要符合九大主題中的至少一項，例如係提供喘息空間、情緒及健康支援、改善家居安全、育兒及膳食支援、鄰里互助、樂齡科技同數碼共融等。

政府今日（20日）宣布推出名為「幸匯」香港的社福項目配對平台。（資料圖片／高仲明攝）

政府又指，平台定好服務對象同主題後，就會促成資助方，如商界、家族辦公室、慈善基金，及倡議機構，如社福機構或社企等配對。雙方講妥合作細節後，資助方的資金會直接交予社福機構，而不會經平台處理。

精準扶貧委員會轄下的工作小組會先審核收到的建議書，獲選的機構有機會參加配對交流會，直接同商界代表面談，完善項目細節。同時，小組亦正邀請各大企業同家族辦公室加入成為資助夥伴。