居屋2025｜揀樓首日　樓王啟陽苑兩小時賣出6成　買家稱貴但合理

今日（21日）是居屋2025首日揀樓日，早上9時已有不少首批揀樓者到樂富房委會客戶服務中心選購單位。其中今期樓王啟德啟陽苑最受歡迎，約上午11時已經有近6成單位被選走。



有受惠「家有長者優先選樓計劃」的買家首抽居屋即被抽中，更選中樓王啟德啟陽苑的二十幾樓中高層單位，對結果感到高興並鬆一口氣。亦有受公屋富戶政策影響的買家需要由公屋改住居屋，又坦言負擔不到啟陽苑昂貴的售價，故對錦田匯熙苑較有興趣。



今期「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等五個全新屋苑，提供近7000個單位。（黃寶瑩攝）

今期「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等五個全新屋苑，提供近7000個單位。（黃寶瑩攝）

今期「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等五個全新屋苑，提供近7000個單位。（黃寶瑩攝）

今期「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等五個全新屋苑，提供近7000個單位，亦會有約400個單位作重售。單位實用面積介乎281至560平方呎，售價約150萬元至480萬元。

今次居屋的揀樓次序爲先讓受房委會清拆計劃影響的家庭申請者揀樓，然後為「家有長者優先選樓計劃」 及「家有初生優先選樓計劃」的申請者，再輪到一人申請者。

受惠「家有長者」買家首抽居屋即中獎：啟德價錢貴但合理

本身住南區的冼先生受惠於「家有長者」計劃，首次抽居屋就一擊即中，更選中樓王啟德啟陽苑的20幾樓中高層單位。冼生對結果感到高興，形容「鬆一口氣」。雖然啟陽苑平均呎價冠絕5個屋苑，但他認為屋苑位置鄰近宋皇臺站，交通亦較其他選擇方便，形容價錢雖然貴，但尚算合理。他指將來打算一家兩三個人居住，故只是選購了啟陽苑最小的單位，實用面積281呎。

本身住南區的冼先生首次抽居屋即中獎，更選中樓王啟德啟陽苑的20幾樓中高層單位。（黃寶瑩攝）

啟陽苑價錢較貴 稱全家一起努力供樓

於下午揀樓的黃小姐目標同為樓王啟陽苑，亦受惠於「家有長者」計劃後，抽了約6年居屋今年終於抽中。黃小姐現時一家五口住在面積約300呎、位於九龍的公屋，希望下午能選中啟陽苑較大單位。

她又指，啟陽苑附近有港鐵站、商場、啟德體育園等基建，「佢咁方便，咁價錢一定要高啲」。被問到會否擔心供樓會有經濟壓力，黃小姐笑說：「我家婆幫手。」，又指會「全家一起努力（供樓）」。

小姐希望能選中啟陽苑較大單位，供一家五口居住。（黃寶瑩攝）

公屋富戶稱捱貴租感「被迫遷」

本身住沙田區公屋的盧先生近年受公屋富戶政策影響需要捱貴租，形容係「被迫遷」，「三個人做嘢三個人就一定過，三個人點搵三萬幾蚊 (入息要求)」，批評該政策「非常之有問題」。

尚未揀樓的盧先生坦言負擔不起啟陽苑昂貴的售價，暫時對錦田匯熙苑較有興趣。他又預期將來供樓會有經濟壓力，唯有「見步行步」。