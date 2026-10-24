反恐專題展覽開幕　鄧炳強：恐怖主義無分國界　鼓勵市民保持警覺

由跨部門反恐專責組主辦、警務處國家安全處協辦，以及保安局協調舉辦的「反恐怖主義教育專題展覽」今日（24日）於尖沙咀香港歷史博物館正式開幕。保安局局長鄧炳強在開幕典禮上致辭時強調，恐怖主義無分國界，鼓勵市民保持警覺，明白「多一份警覺，少一份危機」。



「反恐怖主義教育專題展覽」設於香港歷史博物館一樓大堂，展期由今日起直至明年3月1日，正式開放予公眾參觀。（政府新聞網）

「反恐怖主義教育專題展覽」今日開幕，展覽設於香港歷史博物館一樓大堂，展期由今日起直至明年3月1日，正式開放予公眾參觀。（政府新聞網）

「反恐怖主義教育專題展覽」設於香港歷史博物館一樓大堂，展期由今日起直至明年3月1日，正式開放予公眾參觀。鄧炳強致辭時表示，希望透過展覽加深市民對恐怖主義、環球反恐形勢及香港反恐策略的認識，鼓勵市民保持警覺，明白「多一份警覺，少一份危機」，共同守護香港安全。

「反恐怖主義教育專題展覽」開幕，保安局局長鄧炳強致辭。（政府新聞網）

展覽設多個主題展區，介紹環球及本地反恐形勢，以及本港的反恐策略，當中涵蓋特區政府成立的反恐「三層防範機制」和本港的反恐法律體系，並闡述反恐專責組及其他政府部門的反恐角色。

展覽亦加入多項互動元素，包括「見疑即報」和「閃‧避‧求」互動遊戲，更特別展出警務處爆炸品處理課於2014年處理、重逾1000磅的戰時炸彈實物，讓市民掌握反恐資訊和應變知識。

「反恐怖主義教育專題展覽」今日（24日）開幕，展覽特別展出警務處爆炸品處理課於2014年處理、重逾1000磅的戰時炸彈實物。（政府新聞網）

此外，反恐專責組與香港青年協會第三度合辦的「安全社區流動體驗館」，亦在開幕典禮後正式亮相。該流動體驗館未來半年將走訪不同校園及社區，透過多項互動小遊戲，讓學生及市民寓學習於遊戲，進一步提升安全意識和應變能力。

「反恐怖主義教育專題展覽」設於香港歷史博物館一樓大堂，展期由今日起直至明年3月1日，正式開放予公眾參觀。（政府新聞網）