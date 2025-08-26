反恐演習｜8.28首度直播 直擊跨部門反恐專責組制服恐怖分子

有否想過，反恐演習竟可在香港都親眼見證？不少旅客都大讚香港安全又方便，但原來政府一早已做足反恐準備應對恐襲！跨部門反恐專責組將於8月28日（星期四）強勢現身啟德郵輪碼頭，首度直播演習過程，向大眾展示香港的反恐實力和決心，於電視、網上平台都有得睇！



反恐演習選址啟德郵輪碼頭 模擬旅客變人質

今次的反恐演習定在旅遊熱點啟德郵輪碼頭，此碼頭每年航次近百，踏入旅遊旺季更加繁忙，可同時容納數以千計的旅客上落。假如恐怖分子看準啟德碼頭襲擊，分分鐘會造成大量傷亡，後果不堪設想！政府跨部門反恐專責組早就洞悉此風險，特別選在啟德郵輪碼頭進行反恐演習，測試各部門的應變與協調能力，同時透過真實感十足的反恐演練，提升公眾的反恐及應變意識。

作為「三層防範機制」成立後首個跨部門大型反恐演習，警務處、消防處、海關、入境事務處、懲教署、政府飛行服務隊、醫院管理局各部門都會參與。今次的反恐演習定在8月28日（星期四）下午2點半至3時，將模擬有極端恐怖分子乘郵輪至香港策劃恐怖襲擊，計劃暴露後先後發動刀襲、槍擊，更挾持一艘客船作人質 ！

反恐演習選址旅遊熱點啟德郵輪碼頭，警務處衝鋒隊及反恐特勤隊將到場進行戰術介入，制服極端分子。

反恐部隊擊退惡犯 跨部門合作瓦解恐怖組織

各部門將按照策略堅守各自崗位，施展渾身解數，逐步擊退恐怖分子。到時大家將見證反恐部隊，警務處的衝鋒隊及反恐特勤隊率先到場進行戰術介入，制服極端分子。再以小艇隊圍堵快艇，飛虎隊人員同時由直升機上游繩下降至客船，制服極端分子並拯救人質！

若不幸有傷者，則交由消防處及醫院管理局人員到場分流和救助。至於滯留於碼頭的旅客，警務處機動部隊亦會設立受影響人士處理單位，進行相關調查，並與海關合作搜查行李，以偵查是否有違禁品。做足打擊、拯救與偵查，滴水不漏地瓦解恐怖組織！

警務處小艇隊圍堵快艇，準備制服船上的極端分子。

消防處及醫院管理局人員到場分流和救助傷者。

海關搜查行李，檢查旅客有否帶同違禁品。

想親眼見證各部門如何合作打擊恐怖分子，就記得留意8月28日的跨部門反恐演習，到時各大電視台、警隊社交平台將進行直播，一同感受香港的反恐實力吧！

2025跨部門反恐演習

日期： 8月28日（星期四）

時間： 下午二時半至三時

地點： 啟德郵輪碼頭

更多有關跨部門反恐專責組的資訊，請按此

（資料及相片由客戶提供）