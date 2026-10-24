今日新聞8分鐘｜單車男遭持棍者追打反擊｜直擊跑步男貓兜投毒

大角咀垃圾桶陷火海 男子持滅火筒撲救未果、消防救熄

大角咀發生火警。今日（22日）中午12時40分，警方接獲多個報案，指海帆道11號近奧海城對開一個的士站附近，有一個垃圾桶起火冒煙，旁邊有相信是發泡膠盒被燒著。消防接報到場，開喉迅即將火救熄。經初步調查，相信火警因煙頭引起。

網上流傳事發一刻影片，可見街頭一個垃圾桶遭猛烈焚燒，冒出大量黑煙。其後一名穿白衣的男子拿起滅火筒嘗試撲救，雖然令火勢一度減弱，但未能完全將火救熄，此時滅火筒的氣體亦已耗盡；另外有女子提著一個新滅火筒上前增援。其後消防車到達現場，數名消防員開喉灌救迅速將火救熄，影片就此結束。

11歲女躲房拍片求救 外婆與印傭被捕

社交平台昨（22日）流傳一則帖文，內附的影片可見一名女童被相信是其父親的男子，用粗口指罵：「讀屎片啦你！」；另一影片則可見女童躲在房中拍片，疑向網民求救，其間一名女子大力拍門，女童被嚇哭。警方接獲社會福利署轉介後，拘捕女童的外婆及家中印傭。

女童就讀的聖母書院今日（23日）回覆《香港01》查詢稱，在較早前已知悉相關狀況，校方十分重視事件；又指因情況涉及學生個人資料，學校已按私隱保障原則處理相關查詢。

CCTV影晒｜灰帽男AA膠牙籤 塞公屋單位匙孔涉刑毀

將軍澳健明邨一單位大門匙孔於9月22日下午約5時20分遭人以膠水及牙籤堵塞，警方以涉嫌刑事毀壞拘捕一名姓譚（52歲）男子。經調查發現，他與8月至9月期間在多區發生的另外9宗同類案件有關。

網上流傳一段閉路電視影片，暫未確認與今次被捕男子牽涉的案件是否相關，但作案手法相似，且事發時間脗合。片段拍攝日期為9月22日下午5時24分，片中一名身穿白色短袖上衣、藍色短褲、頭戴淺灰色鴨舌帽，但沒有戴口罩的男子站在懷疑公屋的走廊，他右手在褲袋位置翻找並掏出物件；其後男子疑似打開手機鏡頭，再將手機靠近門鎖位置進行拍攝，接著再用一根條狀物件塞入單位大門門鎖位置。

油麻地單車男遭持棍者追打 徒手格擋反擊撻對方落地

油麻地發生街頭打鬥。網上流傳一段車CAM影片，可見拍攝時間為今日（23日）下午接近5時，CAM車途經油麻地西貢街時，一名非華裔男子從右方推著單車走到馬路中間，其後騎上單車。惟單車駛前不久，一個身穿淺藍衣的人突然手持長棍從後方衝出，朝單車男追打。

單車男背部連中兩棍後，隨即失去平衡，連人帶車重摔在地。之後，他迅速爬起，徒手擋下一棍後，隨即向持棍者還擊，箍住對方頸部，將其摔倒在行人路上，其間兩人繼續在地上纏鬥。及後有其他非華裔人士見狀，上前試圖分開兩人，車廂內亦傳出驚恐聲：「哇哇哇！NO，NO！」影片就此結束。

直擊石硤尾跑步男疑貓兜投毒 義工裝cam擒人揭藏老鼠藥利刀

石硤尾公園揭發懷疑毒貓事件。自今年8月中起，有動保組織發現貓義工所放置的糧兜中，驚現黑色污泥狀物體及懷疑老鼠藥，懷疑有人企圖毒害流浪貓。組織及義工連月部署自設閉路電視鏡頭，捕捉到一名跑步男經常於深夜時份在糧兜「加料」。

今日（24日）凌晨，他們再透過「天眼」發現該名男子正在兩個糧兜「加料」，及時將其截停及報警，有人一度稱：「唔想你哋（貓和義工）整污糟呢個地方。」、「我諗住啲貓唔食。」警方在該名34歲何姓男子身上，檢獲老鼠藥及一把14厘米長的生果刀，以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。

拱北海關破跨境電商走私 車廂藏逾21萬枚外幣硬幣值162萬

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年割傷頸部而慘成植物人。他躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。昨晚（22日）家屬在紅磡世界殯儀館為朱振國設靈，警務處今日（23日）為朱振國舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬浩園。喪禮於今早10時半在紅磡世界殯儀館舉行，其後靈車車隊駛往長沙灣分區警署進行道別儀式，最後駛往和合石「浩園」安葬，儀式於下午1時許完成，警隊同袍及家屬輪流在墓穴前上香拜祭後，陸續離開浩園。在靈堂及浩園舉行儀式時，朱振國遺孀一度傷感，先後兩次拭淚，而朱振國的女兒亦眼泛淚光。

代孕網紅遭台灣遞解出境 香港設公司稱可安排代母在港產子

內地網紅「柏林Berlin」與丈夫去台灣宣傳代孕，違反台灣《醫療法》、《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》，10月22日晚在高雄被台灣移民署遞解出境。「柏林」在不同社交網站宣傳代孕，以「Baby Sun」為品牌，又發布嬰兒在香港入境處取得身份證的相片，表示「幫BabySun的客戶寶寶拿下香港永居及香港護照」，他在香港亦有開設公司。

《香港01》記者佯裝諮詢，致電該公司職員，職員稱代母並非香港人，但可以「sponsor（贊助）我們的代母到香港，（嬰兒）在香港出生就可以拿到香港身份的」。記者表明身份後，網名「柏林」的公司董事譚祖彪回應稱，絕無安排代理孕母來香港，又指香港生意全部合規，同事說法有誤。

商業代孕在香港違反《人類生殖科技條例》，是刑事罪行；亦違反台灣《人工生殖法》現行條款。