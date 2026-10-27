蔡天鳳案｜地產經紀指蔡明言有權賣樓　「嗰個姓鄺嘅人會簽名」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）今（27日）在高等法院續審。曾協助蔡天鳳放售加多利山樓盤的地產經紀出庭作供。



地產經紀作供形容，蔡天鳳積極賣樓，即日簽好放盤紙。蔡在2022年11月初以7500萬元出售，翌月便減價800萬元至6700萬元，並主動增加經紀佣金。經紀又指，單位業主為鄺球，但蔡指她「絕對負責同決定可以賣到層樓」，若是「傾掂價」，「嗰個姓鄺嘅人會簽名」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

伍登浩在稱透露，他知蔡天鳳是鄺港智的前妻。(網上圖片)

地產經紀指蔡積極賣樓

地產經紀留少郎供稱，他在2019年認識蔡天鳳，他間中有在微信上發送一些樓盤資訊給蔡。蔡天鳳在2022年11月7日聯絡留，希望對方為她放售加多利山單位，售價7500萬元，並提供單位照片。蔡提到，單位面積逾1800尺，有4間睡房，2間套房和4個廁所。蔡指，單位裝修費高達600萬元，當時市場放盤約4萬元一尺，單位內有一埲「愛馬仕牆」。

留說，7500萬元的售價在當時比市價高一些，疫情下樓市氣氛較淡靜。留收到蔡的資料後，曾在公司系統查閱單位的資料，發現單位的登記業主是鄺球，獲蔡確認，蔡指她已簽委託書，會以其名字交收。

同日，留將放盤紙傳給蔡，蔡即晚簽好傳給留。留認為，蔡主動和積極賣樓，並提到蔡在12月初再減價至6700萬元，並主動增加經紀佣金，由1%加至1.5%。

蔡天鳳母親張燕花。（資料圖片／梁鵬威攝)

蔡同意單位非其持有 但絕對有權賣樓

另一利嘉閣經紀湯榮幸供稱，他在2023年2月獲人介紹「花姐」（即蔡天鳳母親），同月16日「花姐」和女兒蔡天鳳帶湯到加多利山單位參觀，望湯協助放盤，售價6700萬元。湯得知單位登記業主為鄺球，蔡表示她決定賣樓。湯曾問蔡需否拍攝單位照片，蔡表示她有一些「更精美嘅相」可提供。湯形容，蔡「好主動，好積極去推銷佢單位」，並稱她「絕對負責同決定可以賣到層樓」，但同意單位非由她持有，若是「傾掂價」，「嗰個姓鄺嘅人會簽名」。

辯方盤問下，湯表示售樓時正值疫情，雖有個別樓盤樓價大跌，惟亦有個別保持平穩。辯方追問，疫情下的樓價是否有下跌？湯就指加多利山的樓盤在當時沒有成交紀錄，難以作為市場指引。

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錶行職員