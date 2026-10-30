藍田站兩事故｜港鐵須撥480萬回贈　議員質疑周末補償難惠上班族

港鐵觀塘綫藍田站本月中在不足24小時內接連發生起火及冒煙事故，立法會鐵路事宜小組委員會今日（30日）開會討論事件。運輸及物流局在會上指，由於兩宗事故均發生在繁忙時間，按現行服務表現回贈機制，港鐵須合共撥出480萬元回報乘客。多名立法會議員在會上質疑回贈安排只在周末推行，無法精準補償當日在繁忙時間受影響的上班族，促請當局認真檢討。



2026年10月13日，港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉，重開後陸續有市民出入車站。（資料圖片／林振華攝）

合共須撥出480萬元至「服務表現回贈」帳戶

港鐵藍田站本月中連續兩天發生兩宗事故，運輸及物流局副秘書長葉海鷹在會議上指，由於兩宗事故均影響了繁忙時間的列車服務，根據現行的服務表現回贈機制，港鐵需要撥出額外款項以更確切反映事故影響，合共須撥出480萬元至「服務表現回贈」帳戶。

按照現行機制，當帳戶累積滿2,500萬元後，港鐵便須於指定周末安排一天半價「感謝日」。最近一次「特別車費日」已在10月24日舉行，當日使用八達通或車票二維碼的乘客乘搭所有港鐵路線時均享有半價車費優惠。

會上有議員質疑，這種將回贈集中在周末執行的模式，根本無法精準補償在平日繁忙時間受真正影響的上班族。港鐵代表在會上回應時表示，將會在明年檢討港鐵票價調整機制時，一併全面檢討有關票務回贈的安排。

運輸及物流局副秘書長葉海鷹。（資料圖片／湯致遠攝）

首宗事故於10月13日下午約5時半發生，觀塘綫藍田站與油塘站之間隧道路段有路軌設備起火，車務控制中心隨即通知消防及警方，並安排乘客離開及暫時關閉藍田站，火勢在約一小時後被撲滅。

翌日（14日）上午約8時半，藍田站發生另一宗事故，二號月台右側電機房內的煙霧感應器探測到煙霧並觸發滅火裝置，車站職員按機制啟動疏散程序，列車服務維持但不停藍田站。兩宗事故均造成列車服務受阻，港鐵當時共加派超過210名前線職員到場支援，並緊急安排約150架次免費接駁巴士疏導乘客。

2026年10月14日，藍田站二號月台右側電機房內的煙霧感應器探測到煙霧並觸發滅火裝置，藍田站一度落閘。（資料圖片／馬耀文攝）

立法會文件顯示，初步調查證實兩宗事故均涉及設備問題。10月13日的事故是由於近藍田站道岔轉轍器組件間的一件絕緣膠失效，令列車牽引回路與車站接地之間形成非預期導電路徑而引致短路起火；至於14日的事故，則是由於前一日事故後為安全起見而繼續維持閉合的便攜式接地開關，在長時間及高電流通過下，引致接地匯流排接駁位置耗損及電纜過熱冒煙。

港鐵事後已巡查所有行車線的同類型絕緣膠，暫未發現異常，現正全面檢查所有設有便攜式接地開關的車站，並已委聘獨立外部專家協助調查，承諾會在事後一個月內向政府提交詳細調查報告及改善措施。