宏福苑｜鄧炳強稱針對高風險樓宇　特遣隊會派員出席法團大會

大埔宏福苑火災獨立委員會報告周四（29日）公開，報告提出120項建議。保安局局長鄧炳強及商務及經濟發展局局長丘應樺等今日（30日）下午2時30分出席記者會，交代打擊樓宇維修工程圍標措施。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

保安局局長鄧炳強指，自己作為問責團隊一員，再次向災民和市民道歉，會按行政長官要求在崗位全力以赴。再被問及自己是否需要負上政治責任，事後有否想過請辭，鄧炳強指，「我自己係唔重要，最重要係特首作為政府首長，特首指示我哋係要跟從去做，自己唔重要，社會重要、 香港重要，國家重要」。

稱報告肯定救火人員 展英勇精神 鄧炳強一度哽咽

談及消防問責，鄧炳強稱報告對救火人員予以肯定，展現英勇精神，亦付出沉重代價，有救火人員作出犧牲，此時他一度哽咽。被問及有否思考過死者，包括屬下的消防員，自己有否考慮過需要承擔責任。鄧炳強稱，自己對事件中有168人犧牲性命，包括有消防員感到非常哀傷，但特首對政治團隊承擔作出決定，重申需要跟隨決定去做。

他指，將從修訂法例、統籌執法、前線預防入手，嚴打圍標及相關犯罪活動。針對打擊樓宇維修工程圍標，政府宣布成立「聯合特遣隊」，由鄧炳強負責統籌。他表示，特遣隊會主動調查，「唔會等人報」，例如高風險目標樓宇，涉及可疑黑社會活動等，會派員出席業主立案法團大會，搜集可疑情況，「 睇下有咩跡象同圍標有關。」

鄧炳強續指，特遣隊不涉額外資源，由現有人員負責，強調是理念上改變，針對圍標等及早交換情報 。他指，政府一向有採取工作針對圍標工作，現時為加大力度，「我哋針對圍標，每日都希望做好啲」，可能日後連「聯合特遣隊」都覺得不夠，「我哋每日都諗緊新招數就係去對付啲壞人」。

至於會否舉辦宏福紀念一周年活動，以及會否讓市民到現場獻花，鄧炳強指「我係無呢方面嘅資料」。

商務及經濟發展局局長丘應樺亦表示，作為政治團隊，亦向災民及市民表示道歉。他指，將修訂競爭條例，涉及樓宇維修圍標刑事化，新設的圍標刑事罪行最高刑罰10年監禁，及罰款1000萬；另優化現有民事制度，將罰款提高至800萬。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者。（資料圖片／黃寶瑩攝）

律政司司長林定國周四在記者會上宣布，當局擬修訂三條法例，正式將樓宇大型維修工程的圍標行為刑事化，範圍擴及前期籌備工作及顧問服務，一經定罪最高可判監禁10年及罰款1,000萬元，並建議賦權執法機構行使截聽、凍結資產等權力，嚴打具高度隱蔽性的圍標犯罪。

政府將修訂《競爭條例》、修改《有組織及嚴重罪行條例》、修改《有組織及嚴重罪行條例》及修訂《廉政公署條例》及適用《截取通訊及監察條例》。

鄧炳強、丘應樺，以及警務處副處長（行動）葉雲龍、廉政公署執行處處長蔡樹強和競爭事務委員會行政總裁畢仲明今午召開記者會，就宏福苑火災報告建議，交代打擊樓宇維修工程圍標措施。