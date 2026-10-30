蔡天鳳案｜CCTV披露更多行蹤　鄺港智曾與兄停車場踱步及蹲下交談

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(30日）在高等法院續審，控方下午播放2023年2月11至14日的閉路電視影片，並出現鄺港智行蹤，包括他與兄長鄺港傑一同往買螺絲批，及在停車場對話情況，兩人對話時並曾一同踱步並蹲下。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

控方播放2023年2月13日的片段，出現第三被告鄺港智。(資料圖片)

死者蔡天鳳。（Abby Choi IG)

鄺球曾駕駛借來的白色車

控方續播放2月11日下午3時許的閉路電視片段，一部貨車在涉案龍尾單位前停泊，控方指該貨車運送傢俬至單位。至近5時，鄺球駕駛VY字頭車牌白色車，即鄺港智向友人兄長借來的七人車，離開龍尾村，前往又一城的停車場，至7時許駕駛該車離開。

鄺港傑鄺港智一同買螺絲批保鮮紙

另片段顯示於2月13日下午，鄺港傑在九龍灣的「日本城」買了螺絲批和保鮮紙。鄺港智亦一同前往，並在鄺港傑付款時，站在兄長旁邊。

影片所見，鄺球多會駕駛借來VY字頭的白色車。(資料圖片)

影片所見，鄺港傑不時會與弟弟鄺港智走在一起。(資料圖片)

鄺球鄺港傑傍晚曾到龍尾村

傍晚6時許，片段顯示鄺球和鄺港傑在龍尾村單位。同時，涉案兩部分別為AA字頭車牌(即蔡天鳳的車)和VY字頭車牌的七人車，雙雙停泊在該單位門前。鄺港傑從單位內取出一個箱，放入VY七人車車尾箱。控方指，片段可見有光從門滲出，從窗戶則不見光。約8時，鄺港傑和鄺球一同離開龍尾村。

兩兄弟停車場對話時曾踱步和蹲下

於2月14日，鄺港傑在早上7時駕駛AA車離開荃灣名逸居停車場；鄺球在下午4時許返回龍尾村時手持一個紅色膠袋。同日6時許，鄺港傑駕駛AA車到達荃灣名逸居停車場，鄺港智與鄺港傑一同下車，二人在停車場對話，時而踱步，亦曾經一同蹲下。

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