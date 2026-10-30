蔡天鳳案｜CCTV披露更多行蹤 鄺港智曾與兄停車場踱步及蹲下交談
撰文：朱棨新 陳曉欣
出版：更新：
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(30日）在高等法院續審，控方下午播放2023年2月11至14日的閉路電視影片，並出現鄺港智行蹤，包括他與兄長鄺港傑一同往買螺絲批，及在停車場對話情況，兩人對話時並曾一同踱步並蹲下。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
鄺球曾駕駛借來的白色車
控方續播放2月11日下午3時許的閉路電視片段，一部貨車在涉案龍尾單位前停泊，控方指該貨車運送傢俬至單位。至近5時，鄺球駕駛VY字頭車牌白色車，即鄺港智向友人兄長借來的七人車，離開龍尾村，前往又一城的停車場，至7時許駕駛該車離開。
鄺港傑鄺港智一同買螺絲批保鮮紙
另片段顯示於2月13日下午，鄺港傑在九龍灣的「日本城」買了螺絲批和保鮮紙。鄺港智亦一同前往，並在鄺港傑付款時，站在兄長旁邊。
鄺球鄺港傑傍晚曾到龍尾村
傍晚6時許，片段顯示鄺球和鄺港傑在龍尾村單位。同時，涉案兩部分別為AA字頭車牌(即蔡天鳳的車)和VY字頭車牌的七人車，雙雙停泊在該單位門前。鄺港傑從單位內取出一個箱，放入VY七人車車尾箱。控方指，片段可見有光從門滲出，從窗戶則不見光。約8時，鄺港傑和鄺球一同離開龍尾村。
兩兄弟停車場對話時曾踱步和蹲下
於2月14日，鄺港傑在早上7時駕駛AA車離開荃灣名逸居停車場；鄺球在下午4時許返回龍尾村時手持一個紅色膠袋。同日6時許，鄺港傑駕駛AA車到達荃灣名逸居停車場，鄺港智與鄺港傑一同下車，二人在停車場對話，時而踱步，亦曾經一同蹲下。
蔡天鳳案｜警員披露進入龍尾村單位情況 浴室桶內有人體組織漂浮蔡天鳳案｜龍尾村單位一廳兩房平面圖曝光 警逐房披露殘肢位置蔡天鳳案｜辯方指鎚上無血及人體組織 警員稱無血不代表不涉罪行蔡天鳳案｜鑑證科證人指客廳雪櫃發現鄺港傑指紋蔡天鳳案｜警員指鄺港智被捕時曾掙扎 鄺跌倒在地並擦傷面頰蔡天鳳案｜辯方質疑鄺港智被捕時遇粗暴對待 檢獲的鎚上無蔡DNA蔡天鳳案｜鄺球今改認阻止合法埋葬屍體罪 法官指示陪審團裁罪成