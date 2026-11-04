張世華醫生生前任顧問　「醫善同行」悼念：帶給無數基層患者希望

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，不時接受訪問分享如脂肪肝等資訊，近日陸續有張世華的病人於社交平台指收到其位於尖沙咀診所停業的訊息，並指張已經離世。

張世華生前是慈善團體醫善同行慈善基金醫學顧問，並曾以該身份在《香港01》撰文講解醫學資訊。對於張世華離世，​醫善同行慈善基金表深切悼念，指張世華一生懸壺濟世，醫德高尚，又指作為該會醫學顧問，張多年來無私奉獻，憑藉卓越的專業知識支持慈善醫療服務，為無數基層患者帶來希望與曙光。



張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，也是慈善團體醫善同行慈善基金醫學顧問。（慈善團體「醫善同行」網頁）

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症。（慈善團體「醫善同行」圖片）

有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受。（Threads）

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，不時接受網上平台、慈善組織訪問，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症(張世華在《香港01》撰文)。

​醫善同行慈善基金指懷著極其沉重與悲痛的心情，對該會醫學顧問張世華離世表深切悼念。基金會指張世華一生懸壺濟世，醫德高尚，作為基金會醫學顧問，張多年來無私奉獻，憑藉卓越的專業知識支持慈善醫療服務，為無數基層患者帶來希望與曙光。

醫善同行慈善基金：他的仁心仁術與奉獻精神永遠銘刻在我們心中

基金會指張世華醫生的離世是基金會及醫療界難以彌補的重大損失，他的仁心仁術與奉獻精神，將永遠銘刻在我們心中。