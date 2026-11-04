元創方入場人次創5年新高　局方：租約2028年底屆滿　將檢討定位

中環文創商場PMQ元創方租約2028年底屆滿，有議員關注近年商場的出租率、總入場人次以及將來發展方向等。文化體育及旅遊局今日（4日）書面回覆指，過去五年元創方的平均出租率均維持八成以上，25/26年度更達98%，為歷年最高，不過，當中設計及創意產業商戶佔比則呈下跌趨勢，上年度僅佔85%；玩具及STEM教育則佔6%。

當局指，25/26年度有約245萬人次入場，為近5年最高，又指元創方租約將於28年底屆滿，會適時考慮元創方的未來發展和定位。



文化體育及旅遊局今日（4日）指，25/26年度有約245萬人次入場，為近5年最高。（資料圖片/梁鵬威攝）

局方指，過去五年元創方的平均出租率均維持八成以上，而25/26年度出租率更高達98%。商戶組合及實際使用樓面面積比例方面，近年有關設計及創意產業的商户呈下降趨勢，反而有不少有關玩具及STEM教育的商戶進駐。

局方指過去五年元創方的平均出租率均維持八成以上，而25/26年度出租率更高達98%。（立法會文件截圖）

管理公司自負盈虧 考慮設計水平、商業可行性

局方解釋，元創方管理公司以自負盈虧方式營運及管理，並在租戶甄選方面考慮一系列因素，包括申請公司的設計水平及創意內涵、商業可行性，以及參與及貢獻元創方社群，例如包括舉辦活動、開放工作室等，以引入具市場吸引力及能帶動人流的租戶。

非本地訪客持續升 去年佔約4成

過去五年「元創方」的總入場人次近年呈上升趨勢，25/26年度有約245萬人次入場，為近5年最高，而非本地訪客佔比亦有上升，25/26年度入場人次中有近4成為非本地旅客。

局方指25/26年度有約245萬人次入場，為近5年最高。（立法會文件截圖）

局方指，「元創方」的主要收入來源是租金收入及同心基金的捐款以用於日常營運，「元創方」亦有向文體旅局轄下文創產業發展處「創意智優計劃」就推廣本地創意產業發展的項目申請資助，在過去五年共有21個項目獲批，獲資助總額約為1億5千萬元。

文化體育及旅遊局今日（4日）指，25/26年度有約245萬人次入場，為近5年最高。（資料圖片/呂諾君攝）

元創方租約28年底屆滿 局方：適時考慮未來定位

元創方新的租約將於2028年底屆滿，局方指會適時就元創方的營運表現、財務可持續性、績效指標等各方面進行檢討，以考慮其未來的發展和定位。

局方指，政府目前正致力推動將元創方與大館、中環街市及鄰近景點整合，發揮協同效應，如古蹟辦舉辦免費導賞團行走以上歷史建築，旅發局將元創方及周邊地標納入「舊城中環」四條主題深度體驗路線，吸引市民及旅客探索當地的歷史文化，以拓展文創產業的經濟與旅遊效益。