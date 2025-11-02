PMQ咖啡節｜啡迷花$400買心頭好　展商稱生意超預期日賣200杯啡

上環元創方（PMQ）一連三日舉行咖啡界盛事「Coffee Agenda」，今日（2日）是活動最後一日，連日來吸引不少人入場。有咖啡迷早上11時到場，花費逾400元購買飲品及咖啡豆，形容今日人流超乎預期，有攤檔要排1小時以上。



有參展的咖啡店則指過去3日丁財兩旺，昨日更排隊人龍不斷，單日便售出約200杯咖啡，形容「做到停唔到手。」



上環元創方（PMQ）一連三日舉行咖啡界盛事「Coffee Agenda」，11月2日是最後一日，不少市民「趕尾班車」入場。（賴卓盈攝）

上環元創方（PMQ）「Coffee Agenda」11月2日最後一日現場人潮湧湧，不少攤檔大排長龍。（賴卓盈攝）

PMQ一連三日舉行「Coffee Agenda」活動，大批市民到場品啡。今午3時，許多攤檔排長龍。

黃小姐今早11時已到場，花費逾400元購買抹茶、咖啡豆，以及其他食品。（賴卓盈攝）

咖啡迷以為早到可避人潮：點知都係咁多人

咖啡迷黃小姐今早11時已到場，「本身諗住避開人流早啲嚟，點知都係咁多人。」她花費逾400元購買抹茶、咖啡豆，以及其他食品，指有攤檔要排一小時以上，亦有許多產品亦已售罄，只好轉戰其他較少人的攤檔。

她每月都會來PMQ消費，她認為PMQ平日氣氛較冷清，周末或舉辦活動時人流稍多，但仍不及今日。她續指，今日樓上食肆有不少人入座，認為活動有助帶動其他店舖的生意。

曾小姐今與媽媽購買了3杯飲品，每杯價格68元。（賴卓盈攝）

去年「西九Coffee Agenda」攤檔員工 今變顧客入場

曾小姐今與媽媽購買了3杯飲品，每杯68元，她們指沒有特別預算，「見到啱嘅就會消費。」曾小姐是去年「西九Coffee Agenda」的攤檔員工之一，她認為今年的產品種類更多，除了咖啡還有多種特色食物，惟因地方較小，「上年會行得舒服啲。」

咖啡攤檔Urban Coffee Roaster負責人余先生指，過去3日丁財兩旺，昨日單日已售出約200杯咖啡。（賴卓盈攝）

咖啡攤檔單日售出200杯 負責人：做到停唔到手

咖啡攤檔Urban Coffee Roaster負責人余先生指，過去3日丁財兩旺，昨日下午2時至6時更持續有人排隊，單日已售出約200杯咖啡，形容「做到停唔到手」。近年港人愛北上消費，他形容對店舖生意多少有衝擊，認為這類活動有助促進生意，亦增加店舖曝光率。

hara kako負責人馬先生表示，過去3日生意超乎預期，多款產品已經售罄。（賴卓盈攝）

另一攤檔hara kako負責人馬先生也表示，過去3日生意超乎預期，平均每日售超過100杯咖啡，多款產品已經售罄。他同樣認為活動有助增加店舖曝光，讓更多港人認識及幫襯本地店舖。

文創小店「雜不lang1」負責人高先生和朱小姐指，這3日的人流和生意比以往的週末多出2至3成。（賴卓盈攝）

除了咖啡攤檔生意好，活動亦帶動PMQ其他店舖的生意。不少市民買完咖啡後，到樓上小店和食肆消費。其中文創小店「雜不lang1」負責人高先生和朱小姐指，這3日的人流和生意比以往的週末多出2至3成，「平日就好靜，星期六日好啲，呢幾日活動再好啲。」他們認為舉辦飲食類活動最能吸引人流，帶動周遭店舖生意。