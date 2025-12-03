PMQ Seed 2025 創意展示登場：由學生分享創作之旅

PMQ 元創方創意教育項目 PMQ SEED 今年以「感覺大開」(Senses in Play) 為主題，策劃「創意營」、「童創節」、「導師培訓工作坊」和「網上教學資源」等多元創意活動。PMQ Seed 舉辦的「創意展示」，於 11 月 28 日至 12 月 7 日 於 PMQ 舉行，讓中小學生親自分享和展示創意成果。



PMQ Seed 創意展示：與學生的創意對話

PMQ Seed 創意展示聚焦於兩大核心項目 ——「創意營」與「童創節」，與850多名中小學生一起展開七感探索。部分參與學生將化身導賞員，向公眾講解作品概念、設計流程到實作完成的完整歷程。大眾將能透過學生的視角，深入了解每件作品背後的創意脈絡與社會關懷。

五大情境式「創意營」與學生一起探索多感官的創意世界

在「感覺大開」（Senses in Play）主題下，PMQ Seed 聯同多個社區夥伴、學校及專業導師，共同策劃了五個主題的「創意營」。學生將透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、前庭覺與本體覺等多重感官，重新探索身邊環境，激發對社會的關懷與同理心，並學習如何回應社會變遷。課程中特別設有分享環節，鼓勵學生反思所學、表達想法。

小三學生為長者創作「回憶點唱機」與編舞，以溫和有趣的方式促進長者的身體活動及喚醒他們內心深處的珍貴記憶。

小四學生化身校園導覽設計師，將舊桌椅升級為可駕駛的「流動感官裝置」，引領低年級生進行一場創意冒險。

「風的感官旅程」創意營引領學生將無形的風，透過可穿戴裝置與音樂具體化，創造出一個能親身感受風的流動與變化的多感官藝術旅程。

「靈感實驗室」鼓勵學生將感官經驗轉化為設計靈感，通過親手建造的互動裝置，為校園角落注入全新活力與體驗。

「感官星球漫遊」引導學生突破框架，以多重感官為媒介，透過集體創作親手打造出一個充滿想像力的外星奇幻世界。

「童創節」跨感官互動遊戲或裝置展示

由PMQ Seed與AaaM建築設計工作室共同策劃的「童創節」，引導小四至小六的「靈感工程師」親手設計創新的感官互動遊戲或體驗裝置。部分精選作品將在PMQ Seed創意展示中呈現，讓公眾親身體驗小朋友的創意成果，感受跨感官互動所帶來的驚喜與啟發。

此外，展期亦設有免費工作坊與分享會，讓對創意教育有興趣的本地教師與業界人士，深入了解「心、釋、想、做、試」的設計思維流程，並探索如何在日常教學中應用。

PMQ Seed SENSES IN PLAY 感覺大開──創意展示

日期：2025年11月28日至12月7日

時間：下午1時至 6時

地點：PMQ元創方B座HG11至12室

網站︰https://pmqseed.org.hk/zh/programme/senses-in-play-creative-showcase/

