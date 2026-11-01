元創方韓國咖啡節1杯咖啡$3700！咖啡豆真身曝光　網民：錢嘅味道

1杯咖啡賣3,700元，究竟味道有多特別、有多好飲？中環PMQ元創方今年10月31日至11月1日舉行「Coffee Takeover Hong Kong 2026」韓國咖啡節，匯聚多個韓國咖啡品牌及眾多咖啡師，提供不同產地及沖煮方式的精品咖啡，吸引不少咖啡愛好者到場「朝聖」。



有網民在Threads分享現場價目表，發現其中一款巴拿馬精品咖啡，熱飲索價2,800元，冰咖啡更高達3,700元，兩者相差900元，售價令人咋舌。樓主笑言這才是真正的「Drip Coffee」（滴濾式咖啡），更好奇天價咖啡「係咩味？」。



咖啡師手持銅製細嘴壺，專注地向濾杯注水，濾杯下方設有盛冰的裝置及玻璃咖啡壺，呈現冰鎮手沖咖啡的製作過程。（Threads@eatwithmarcosir影片截圖）

從樓主上載的價目表可見，最昂貴的咖啡來自巴拿馬翡翠莊園（Hacienda La Esmeralda）旗下Cañas Verdes產區，採用名為「Montaña San José Washed」的水洗瑰夏（Geisha）咖啡豆，一杯熱咖啡售2,800元，冰咖啡則索價3,700元。除了單杯售價驚人，現場亦提供25克咖啡豆，標價2,370元。換言之，單是25克原豆的零售價格，已足以購買數十杯一般連鎖咖啡店的飲品。

其他咖啡亦價格不菲，同樣來自翡翠莊園的「Jaramillo Mario Carnaval Washed」瑰夏咖啡，熱飲售1,000元、冰飲1,390元；價格較低的也門「Qima Shurafah Harraaz Sanaa」咖啡，熱飲仍需290元，冰飲390元。

樓主拍攝的影片則顯示，咖啡師手持銅製細嘴壺，專注地向濾杯注水，濾杯下方設有盛冰的裝置及玻璃咖啡壺，呈現冰鎮手沖咖啡的製作過程。

最昂貴的咖啡來自巴拿馬翡翠莊園（Hacienda La Esmeralda）旗下Cañas Verdes產區，採用名為「Montaña San José Washed」的水洗瑰夏（Geisha）咖啡豆，一杯熱飲售2,800元，冰飲則索價3,700元。（Threads@eatwithmarcosir圖片）

每杯3,700元的冰咖啡，到底味道如何？

每杯3,700元的冰咖啡，售價抵得上逾百杯咖啡，有咖啡發燒友或業內人士聲稱曾購買了這杯咖啡，認為味道一般：

「試咗，一陣水魚味飄過」



「可能得陳豪先分得出有咩唔同」



「我用咗做3日既外賣人工去試咗呢杯咖啡，都可以叫作少少評論，首先我打開銀包，然後畀錢，之後佢沖杯嘢畀我飲，我接住杯野，飲咗落肚，食埋啲冰，然後突然空氣變得靜了」



喝完可能不捨得去廁所。 網民意見

樓主拍攝調味酒類及果味蒸餾酒，相信部份可以用來製成咖啡特調（Coffee Cocktail）。（Threads@eatwithmarcosir圖片）

由於無人認真發表品嘗天價咖啡後的感受，加上「無圖無片無真相」，故是否真的有人願花3,700元光顧亦成疑。不少網民看到價格即熱烈發表意見，有人直指是「水魚價」、「智商稅」，紛紛留言評論：

「金錢嘅味道」



「咁iPhone算平」



「$3700…諗緊係唔係圜」



唔係佢貴，只係我窮！ 網民意見

翡翠莊園位於巴拿馬，是全球最知名的精品咖啡莊園之一。（巴拿馬翡翠莊園官網圖片）

咖啡豆拍賣價每公斤逾3萬港元

有網民認為天價咖啡只是明買明賣，如果消費者覺得太貴，可以拒絕光顧，「又無人逼你一定要幫襯」。翻查資料，原來這款3,700元天價咖啡來自國際知名的巴拿馬翡翠莊園，其同名批次咖啡豆在今年的拍賣會上，每公斤成交價高達逾3萬港元，背後身價確實不簡單。

翡翠莊園位於巴拿馬，是全球最知名的精品咖啡莊園之一，其瑰夏咖啡以茉莉花香、柑橘及細緻果香聞名，長年受到世界各地精品咖啡收藏家及烘焙商追捧。根據翡翠莊園2026年8月舉行的官方私人拍賣會「A Life in Stories」紀錄，其中一款名為「Montaña San José Washed」的咖啡豆，以每公斤4,049美元成交，折合約3.16萬港元，整批10公斤咖啡豆，成交總價40,490美元，折合約31.6萬港元。

翡翠莊園出品的咖啡豆，長年受到世界各地精品咖啡收藏家及烘焙商追捧。（巴拿馬翡翠莊園官網圖片）

25克生豆的成本價近790港元

以該批咖啡豆的成交價粗略換算，25克生豆的成本價已接近790港元；如果沖煮一杯咖啡使用20克生豆，單計原豆成本便約632港元，還未包括烘焙損耗、國際運輸、包裝、咖啡師技術及營運費用。雖然樓主拍攝的餐牌所列的名稱與官方拍賣紀錄相同，但尚未證實所使用的咖啡豆與該拍賣批次完全一致，因此上述成本計算僅供參考，並不能直接當作現場咖啡的實際成本。



為何同款冰咖啡比熱咖啡貴900元？

值得留意的是，圖中價目表顯示，同一款翡翠莊園瑰夏咖啡，冰飲比熱飲貴900元，差價達32%。究竟為何冰飲售價明顯較高？一般而言，冰手沖咖啡為避免冰塊融化後令味道過淡，咖啡師可能使用較多咖啡粉，或調整沖煮時的水量及濃度，部份特殊冰飲亦需要額外器材和製作程序。不過，單憑影片無法確認該款冰咖啡是否使用更多咖啡豆，或其900元差價具體來自哪些成本。



巴拿馬翡翠莊園旗下Cañas Verdes產區的「Montaña San José Washed」水洗瑰夏（Geisha）咖啡豆深受咖啡迷歡迎。（AI生成圖片）

另外，從原豆的零售價格計算，現場25克咖啡豆售2,370元，平均每克約94.8元，若直接以該價格作比較，一杯3,700元的咖啡，相當於約39克原豆的零售價，但這並不代表每杯實際使用39克咖啡豆，亦不能直接將原豆零售價視作咖啡店的採購成本。

至於頂級瑰夏咖啡的實際味道，通常以花香濃郁、酸質細緻及口感清爽見稱，與傳統深度烘焙咖啡的濃烈苦味截然不同。但精品咖啡的風味評價始終帶有主觀成分，價格高昂不代表所有人都會覺得更好飲。

網民笑言「可能得陳豪先分得出有咩唔同」。（資料圖片/吳鍾坤攝）

事實上，翡翠莊園的咖啡豆過去曾多次在國際拍賣市場創下驚人紀錄。2025年「Best of Panama」精品咖啡拍賣會上，翡翠莊園一批20公斤水洗瑰夏咖啡豆，以每公斤30,204美元成交，整批總價達604,080美元，折合約471萬港元，創下當時精品咖啡拍賣的世界紀錄。到了2026年9月的拍賣會，翡翠莊園另一批水洗瑰夏，亦以每公斤10,014美元成交，證明頂級咖啡原豆確實具有龐大的收藏及商業價值。

史上最貴「單杯現烘咖啡」售980美元

翻查資料，史上最貴的「單杯現烘咖啡」出自杜拜的Julith咖啡館，每杯售價980美元（約7,560港元），並寫入了健力士世界紀錄大全，據稱使用的是在巴拿馬最佳咖啡大賽（BOP）中奪得歷史最高分98分的頂級咖啡豆Nido 7 Geisha，全球限量供應僅400杯。



（Threads@eatwithmarcosir）