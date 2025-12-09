PMQ和匠心傳｜集得獎精品咖啡、淡路島香道、能作錫器6位日本大師

在這個講求效率與數碼化的時代，手作的溫度顯得尤為珍貴。今年聖誕至跨年期間，中環 PMQ 元創方將化身為一個連結香港與日本的工藝殿堂。首屆「和匠心傳 Wa! CraftLink 2025」以日本民藝之父柳宗悅提出的「用之美」哲學為核心，將日本不同領域的頂尖匠人帶到香港。



和匠心傳 Wa! CraftLink 2025官方海報

我們精選了 6 位來自日本的大師級匠人，他們之中有傳承四百年的鑄造世家，有將百年香氛創新的主理人，也有獲得全日本雙料冠軍的咖啡烘焙師。讓我們透過他們的雙手與故事，走進日本工藝的深邃世界。

姬野剛志與「能作」的四百年錫器

匠人姫野剛志（資料圖片）

來自富山縣高岡市的「能作（Nousaku）」，是日本金屬工藝的代名詞。這段歷史可以追溯到 1609 年，當時加賀藩主前田利長為振興地方，召集了七位鑄物師，奠定了高岡「日本鑄造之都」的地位。而成立於 1916 年的「能作」，正是這段四百年歷史的見證者與革新者。

來自富山縣高岡市的「能作（Nousaku）」，是日本金屬工藝的代名詞。（資料圖片）

在匠人姫野剛志的引領下，「能作」最引以為傲的，是他們堅持使用100%純錫進行創作。有別於質地堅硬的合金，純錫柔軟得不可思議，甚至能用雙手輕易改變其形狀，這讓每一件器物都彷彿有了生命，能與使用者互動。更神奇的是，純錫傳承著「錫器淨水」的古老智慧，其離子具有天然抗菌作用，能讓水質更甘醇、酒香更醇厚。

除了鑑賞，姬野剛志與能作團隊更將工坊搬到香港。參加者可以在工作坊中，親手製作屬於自己的錫器杯、小碟或手鐲，甚至有機會體驗鑄錫工藝，親眼見證液態金屬在模具中凝固成器的神奇時刻。同場更設有獨家預購區，包括備受追捧的「多啦A夢」聯名系列及經典家居擺設，是將這份百年匠心帶回家的絕佳機會。

【日本「能作」錫器聖誕工作坊】

日期： 2025年12月26日至29日

地點： 中環 PMQ 元創方地面廣場



矢野剛志與 SOZO 的淡路島香道

SOZO 的淡路島香道（資料圖片）

日本香道與茶道、花道並稱「三雅道」，而你可能不知道，日本 70% 的線香其實都產自淡路島。這次活動邀請到淡路島得獎線香品牌 SOZO 的主理人矢野剛史先生，帶我們追溯這段千年的香氣歷史。

日本 70% 的線香其實都產自淡路島（資料圖片）

淡路島的製香傳奇，始於一段「逆境求生」的故事。19 世紀中葉，島上漁民因冬季無法出海而生計受困，於是前往大阪堺市學習製香，並利用冬季強勁的瀨戶內海海風風乾線香。這份順應天時的智慧，讓淡路島成為了日本線香的核心產地。

SOZO單支線香在燃燒過程中，外觀與香氣層次會隨時間轉變（資料圖片）

矢野剛史先生主理的 SOZO，在傳承傳統的同時，更為香道注入了現代靈魂。他首創了「香氛計時」的概念：單支線香在燃燒過程中，外觀與香氣層次會隨時間轉變，讓「時間」不再只是冰冷的數字，而是一種嗅覺與視覺的流動體驗。這項設計更榮獲了日本「OMOTENASHI 大賞」，肯定了其「以香款待人心」的文化價值。

SOZO所有材料均為全天然無毒，無論是大人或小孩，都能安心享受這份來自淡路島的千年祝福。（資料圖片）

今個平安夜，矢野剛史先生將親臨PMQ，帶領大家投入一場靜心修繕的香氛手作體驗。參加者將在他指導下，將從調香、揉捻到成型，完整體驗製香工藝，並能製作出專屬的日本香餅。所有材料均為全天然無毒，無論是大人或小孩，都能安心享受這份來自淡路島的祝福。

【日本淡路島 香道手作體驗工作坊】

日期： 2025年12月24日

地點： 中環PMQ元創方地面廣場



樫本善嗣與 Base Coffee

淡路島「BASE COFFEE」的主理人樫本善嗣（資料圖片）

對於咖啡迷來說，樫本善嗣是一個不能錯過的名字。他是 2021 年日本咖啡大賽（SCAJ）的「觀眾獎」及「評審獎」雙料得主，也是淡路島「BASE COFFEE」的主理人。

樫本善嗣是 2021 年日本咖啡大賽（SCAJ）的「觀眾獎」及「評審獎」雙料得主（資料圖片）

自幼在酒店業成長的他，在職業生涯中遭遇挫折，卻在一家咖啡館中找到了療癒與靈感。這份溫暖促使他在淡路島創立「Fuku Cafe」，並憑藉客人的支持堅持了十年，最終開設了咖啡研究所「BASE COFFEE」。他深信咖啡是「創造人與人真誠對話的媒介」。為了實現這一點，他對品質的控管達到了近乎偏執的程度。

BASE COFFEE 最大的特色在於「雙重品控」與「鮮豆承諾」。樫本先生堅持只使用收穫後一年內的新產季咖啡豆，並實行業界罕見的「雙重瑕疵剔除」，即是先在生豆階段手工剔除，烘焙後再次人工篩選。他利用 200g 微型烘焙機反覆測試，結合德國 Probat 烘焙機的精密熱風控制，只為追求那種零瑕疵、純淨且層次分明的口感。

這次他親臨香港，將帶來一場大師級的「精品咖啡杯測體驗」（資料圖片）

這次他親臨香港，將帶來一場大師級的「精品咖啡杯測體驗」。參加者不僅能品鑑由冠軍親手烘焙的得獎配方，學習專業的杯測（Cupping）技巧，更可近距離觀摩其獲獎的沖泡技術。活動結束後，還能帶走一包自選口味的咖啡豆，將這份「從農場到杯中」的極致心意延續回家。

【日本獲獎咖啡烘焙師工作坊：精品咖啡杯測體驗】

日期： 2025年12月24日至25日

地點： 中環PMQ元創方地面廣場



更多不容錯過的匠人風采

除了以上三位大師，本次「和匠心傳」還匯聚了來自不同領域的頂尖匠人，他們的技藝同樣令人驚嘆。

TSUCHIZA 淡路島瓦片工藝（資料圖片）

作為一位傑出的陶藝家，GALLERY TSUCHIZA主理人道上大輔的作品遊走於傳統與當代之間。他主理的GALLERY TSUCHIZA致力於展現陶土的無限可能性，將泥土從單純的建築材料昇華為藝術媒介。他的作品往往保留了泥土的原始質感與色澤，透過現代設計語言，展現出大地最質樸卻又充滿力量的一面，讓人重新思考人與土地的連結。

樂久登窯（資料圖片）

來自著名陶藝產地的西村昌晃，是樂久登窯的靈魂人物。他對窯燒的溫度與火候有著神乎其技的掌控力，其手作的器物帶有獨特的窯變紋理與溫潤手感，充滿樸實而動人的生命力。

誰說漆器只能是沉穩的黑與紅？釆色塗大師中門博，便是一位用色彩顛覆傳統的藝術家。「釆色塗」意為「多彩的漆藝」，他將現代設計感與鮮活大膽的色彩融入古老的漆藝之中，創造出既華麗又實用的生活器物，為這門傳統工藝注入了全新的時代氣息。