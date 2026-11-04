今日新聞8分鐘｜赤柱狗跳海隔日奇蹟獲救｜3鼠食肆狂奔 嚇走食客

蔡天鳳案DNA專家再解鎚柄DNA與鄺港智吻合 非屬鄺機率近63億份一

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(4日）在高等法院續審，DNA專家證人、政府化驗所總化驗師衛永剛博士繼續作供。他指，對比涉案各人的DNA ，確認鄺球和李瑞香，以及鄺港傑和鄺港智有親子關係。

此外，衛指每個人都有26個DNA標記，而本案檢取的鎚仔，其手柄上只找到9個DNA標記，有機會因為留下的DNA量低及已腐化，但強調鎚柄上的DNA標記與鄺港智的口腔拭子樣本完全吻合。他補充隨意找一個人，該人不是鄺港智但有相同DNA，其機率為62億8000萬分之一。

黃碧嬌傳赴英後現身酒樓闢謠 一原因被拍到機場出現

宏福苑火災中備受輿論壓力的民建聯前大埔區議員黃碧嬌，10月28日深夜被傳離港赴英國。據《香港01》了解，已辭職的黃碧嬌並無去英國。有知情人士直言純屬謠言。黃碧嬌被拍到再在酒樓現身，與一班人飲茶。讀者向《香港01》表示相片是今日（4日）早茶時段拍攝。黃碧嬌離任大埔區議員前，因病請假缺席多次會議，亦曾被拍攝在大埔大日子酒樓現身。

青葵公路私家車避帆布收慢 警電單車收掣不及追撞 警手腳傷送院

今日（4日）早上9時24分，青葵公路往九龍方向、近美孚新邨對開路段發生車禍，一輛私家車因避路面帆布而收慢時，與後方一輛收制不及的警方電單車相撞。意外中，一名警員手、腳及肩頸受傷。消防處先後調派3輛救護車到場，受傷警員清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治療。警方正在現場指揮交通及調查車禍成因。

屯門食肆3隻大老鼠奔跑 目擊者驚呼：跳上枱望住我兜飯

本港多處地方出現老鼠，連食肆都「淪陷」。有網民昨日（本周二/11月3日）上午11時許在Threads表示，光顧屯門屯利街1號一間商場內的泰式食肆，食到一半，總共「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」，其他食客同樣直擊事件，「成間舖啲客嚇到跑走晒」，職員只能要求「大家去拎碟飯去舊舖食」。帖主形容「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》（Ratatouille）。

根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。

赤柱狗跳海．有片｜「粟米」奇蹟游上岸 義工石灘發現 消防救起

名1歲唐狗「粟米」昨日（3日）傍晚在赤柱突然跳入海中，往赤柱後灘方向游去，其間失去蹤影，狗主報警求助，大批消防員包括蛙人及警察到場搜索，惟至晚上近10時仍未尋回「粟米」。今早（4日）狗主與一眾義工仍在赤柱一帶尋找「粟米」，直至中午時分，有義工在赤柱馬坑公園對開的石灘發現「粟米」的蹤影，原來牠在海中暢游一晚後，終於游回岸上。消防接報後亦到場將「粟米」救起，並以毛毯包裹保溫，並給予食水，現時正等待狗主接回「粟米」。

美國中期選舉‧最新｜民主黨贏開巷取6搖擺州 誕首位穆斯林參議員

美國全國50個州的票站陸續公布點票結果，民主黨在多個州份成功翻盤，奪得參眾兩院控制權，料為總統特朗普的餘下任期帶來壓力。在參議院選舉的7大搖擺州中，民主黨最少取下6州。

網傳南亞幫上門劫財 10多人單位困獸鬥 持鐵鎚擸凳激戰

Facebook流傳一段名為「南亞裔上門打劫毒品飯堂」的閉路電視影片，片長2分半鐘，帖主沒有交代事發地點，顯示日期為2026年10月28日晚上8時11分左右。影片最初見到涉事單位聚集大約10名男女，近門口位置牆身安裝一部監看「天眼」的電視，屋內共有4張枱，其中一張枱有5名男子在玩啤牌，其餘3張枱各坐有一人。

遼寧康平高中肺結核篩查爆78人共用針頭 家長衝學校維權

10月27日遼寧省瀋陽市康平縣高級中學近日組織學生進行肺結核篩查時，發生78名學生共用同一個針頭的醫療違規事件，消息迅速衝上微博熱搜。網傳影片顯示，事發後大批家長前往學校交涉，強烈質疑入校體檢人員連臨床最基本的「一人一針一管」原則都未有遵守，要求校方及有關部門公開體檢現場的閉路電視片段，。

今日（10月29日）遼寧瀋陽康平縣結核病篩查工作調查組10月29日通報，稱經認真調查，10月27日，康平縣高級中學組織學生開展結核病常規皮下試敏篩查，一名醫護人員違反「一人一針」操作規範，共涉及78名學生。目前，已對涉及的78名學生開展全員專項檢測，檢測結果均無異常。康平縣成立了專項調查組開展全面調查，將對違規行為依法依規嚴肅處理。